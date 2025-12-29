安聯投信：台股明年整體企業獲利估成長21% 動能預期超越今年

根據安聯投信台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長7%、16%。

安聯投信台股團隊表示，台股在美科技結盟、記憶體需求增溫、美股創新高，以及美國CES 2026展即將開展所帶動的樂觀預期等利多因素帶動下，動能持續增溫。展望2026年，挾AI題材領軍的台股基本面，有望在正向展望撐盤下持續輪動，台股大架構看多。

但考慮到第1到第2季營收淡季，不排除農曆年後出現合理健康修正，屆時短線可能需審慎看待，中長期在AI需求強勁、企業獲利持續成長，趨勢仍樂觀。

安聯投信台股團隊表示，隨著美國聯準會啟動預防式降息，搭配財政政策雙寬鬆的金融環境，有助2026年各產業獲利普遍回升，進一步推動科技以外的產業實現更廣泛的成長。在應對策略上，預期台灣AI供應鏈仍將是未來市場資金焦點，但不同客戶拉貨節奏或是產品世代交替期間不同，或成為個股股價波動原因，如何判別具實質基本面成長性的產業及個股將是未來投資組合能否繳出穩定獲利的關鍵。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，12月以來AI概念股多處於震盪整理格局，盤面在資金與風格輪動下，以金融、綠能環保與營建類等風格偏向價值與高股息族群表現相對較佳；靈活配置的多效率有助於應對多變的市場風格。

施政廷表示，台股元月行情歷史上漲機率高，元月年展望有基本面支撐。首先，資金面相對友善，M1B年增率持續正成長，顯示資金回流，有助於買盤進場；其次，AI產業基本面持續強勁，且持續上修，為台股提供成長動能；第三，景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，為企業獲利奠定基礎。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，受到美股帶動，國際股市氣氛偏樂觀，美元略為走弱，也有利新興市場資產表現，此外，儘管日本央行如預期升息1碼至30年來最高的0.75%，並未造成股市影響。近一周日本東證指數上漲1.82%，MSCI新興市場漲2.51%，三大區域皆收紅。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國第3季GDP達4.3%，優於預期及前期，隨近期通膨指標回弱，加上亮眼經濟表現，基本面持穩支持投資人風險偏好回升，假期前夕推動美股再創新高，科技、電動車大漲，聖誕行情發酵。

其中，美國重要記憶體與儲存方案供應商受到AI需求強勁提振，毛利有望進一步攀升，同時上調2026年資本支出規模，提振市場信心。在央行主要動態方面，日本央行總裁近日發表講話指出，隨著薪資上漲，物價正在穩步接近目標水準，顯示日本央行升息步伐仍可能尚未結束。

展望後市，莊凱倫表示，隨著美國聯準會啟動預防式降息，搭配財政政策雙寬鬆的金融環境，將有助於2026年各產業獲利普遍回升，進一步推動科技以外的產業實現更廣泛的成長，預期中長期基本面與企業獲利動能仍將為風險資產提供支撐，建議以多元方式布局，平衡收益與成長機會。