聖誕假期美股創高 新興亞股買盤回神、台股周漲3.1%居冠

上周美股適逢聖誕假期，交投趨於清淡，不過道瓊及標普500指數，在強勁的經濟數據激勵下持續創高。中國信託投信表示，美股創高帶動市場投資情緒，觀察上周資金流向，新興亞股整體淨流入41.4億美元，其中，南韓、台股最受外資青睞，分別獲買超29億美元及13.2億美元，另外，外資買超印尼1.1億美元、泰國0.7億美元、越南0.6億美元，僅有印度呈現賣超3億美元。

指數漲跌部分，中國信託投信指出，上周亞股整體漲多於跌，台股上漲3.1%最強，南韓上漲2.7%居次，而菲律賓漲幅2.4%、越南漲幅1.5%。而泰國、印度也分別上漲0.6%及0.1%。印尼則小跌0.8%。今年以來，南韓大漲74.64%為亞股之冠，越南漲幅也高達37.65%位居亞軍。

美國經濟數據與美股觀察，中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，近期Google旗下雲端運算部門Google Cloud宣布與資安公司Palo Alto Networks擴大合作，凸顯AI產業發展及投資趨勢已逐漸由硬體基礎建設，延伸至應用相關配套軟體、系統等次產業，AI模型開發方向也由生成文字、圖像、影音的大語言模型，轉往透過接收視覺資料進行學習之新一代AI世界模型，顯示產業商機開始外擴，投資人可留意由AI向外延伸的供應鏈族群。另一方面，隨著Google、Meta及中國大陸AI模型持續追進下，OpenAI恐面臨領先優勢流失、用戶成長疲軟及商業模式能否持續等疑慮。

羅世明進一步指出，短線需留意川普將於1月初提名新的聯準會主席人選，市場緊盯關稅議題後續發展，市場普遍預期，最高法院可能宣判不得依據IEEPA加徵關稅，但川普或許改以122條款對各國加徵關稅，並展開301調查等替代措施，引用法條調整過程仍充滿不確定性，加上投資人對部分AI股有估值過高疑慮，恐怕進一步引發市場震盪，建議可採取多元資產配置策略，降低投資組合的波動風險。

越南市場觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，25日越南最大的企業集團Vingroup拋出震撼彈，宣布撤回對越南南北高鐵計劃的投資提案，此舉可能使得投資金額高達670億美元的越南南北高鐵興建計劃出現變數，引發市場高度關注，也讓越南股市出現大幅波動。

張晨瑋指出，Vingroup事件恐怕讓市場短線遭受衝擊，但Vingroup仍握有近百億美元的政府核心標案及多項能源建設項目，中長線的投資邏輯延續。2026年越南將開始反映基本面，除了越股升級新興市場，政府也持續釋出政策利多，包括：官方定調每年將以10%的GDP增長為目標、擴大基礎建設投資。越南大型券商SSI預估，越南因受惠於財政政策持續擴張，年度資本支出規模預計翻倍將達630億美元，並預測2026年企業平均獲利年增率約落在14.5%，可望支持越南大盤指數上攻至1,900至2,000點大關，創下歷史新高。

張晨瑋補充，越南企業維持良好的雙位數字增長態勢，細看族群板塊，受惠基礎建設推助的工業股、原物料、公用事業，以及搭上經濟成長的金融族群，可望為明年成長主軸。而不動產部分，應看重銷售動能以及預售狀況，整體來說，越南經濟維持上行看法不變。