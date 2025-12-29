兩樣情！上周外資買賣超前三名全是金融股 賣超冠軍慘遭提款逾41萬張

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
上周外資賣超台新新光金（2887）41.52萬張最多。圖／台新新光金提供
上周外資賣超台新新光金（2887）41.52萬張最多。圖／台新新光金提供

臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超190.62億元，買超第一金（2892）23.91萬張最多，另賣超台新新光金（2887）41.52萬張最多。

上周（12/22~114/12/26）外資在集中市場總買進金額為190.62億元，另統計自今年初至12月26日止，外資累計賣超金額為6,129.73億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名第一金買超23.91萬張、第二名中信金（2891）買超11.38萬張、第三名國泰金（2882）買超9.13萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名：台新新光金賣超41.52萬張、第二名玉山金（2884）賣超27.75萬張、第三名華南金（2880）賣超10.59萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為43兆8,434.00億元新台幣，占全體上市股票市值的47.14%，較12月19日的42兆686.08億元新台幣，增加1兆7,747.92億元。

外資 台新新光金 股票

