展望2026年 滙豐投信看好新興市場成長動能

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
滙豐投信投資長韋音如。(匯豐投信/提供)
即將步入2026年，滙豐投信表示，全球投資市場將經歷「角色逆轉」，投資表現將日益受利潤成長等基本因素，而非市場情緒所推動。美元可能進一步走弱，加上亞洲科技行業蓬勃發展，推升投資人對新興市場的興趣。穩健而可靠的政策架構既能夠加強總體經濟的韌性，也有助降低新興市場資產的波動性。

滙豐投信投資長韋音如表示，在積極的政策措施、持續的市場改革及科技進步所支撐下，亞洲股市的整體前景依然樂觀。亞洲區不僅借助全球有利因素，更同時憑藉科技創新及政策成熟度，打造屬於自己的成長引擎。世界格局正在重新調整，亞洲正走向世界舞台的中心。在這個變動的過程中，建議投資人聚焦超核心多重資產策略，鎖定人工智慧科技、基礎建設等成長題材，放眼歐洲與包含印度在內的新興市場，並以低波動債券為核心配置，掌握市場輪動機會達到攻守兼備，以在不同的政策環境中持續增值。

滙豐投資管理亞洲區首席投資總監Michael Cross指出，展望2026年，市場驅動力可能會有所轉變，突顯穩健的基本面對於可持續進步的重要性。即使投資表現持續擴大至各地區及行業，這種潛在的角色逆轉可能會讓報酬率的組成截然不同。此外，隨著西方政府債券的避險特性減弱，鼓勵投資人加強多元化配置，以確保在變化多端的市場中保持韌性。

滙豐投信指出，2026年全球貿易形勢將會充滿挑戰，但亞洲及新興市場仍有望維持較高的成長率。區域貿易一體化有助於抵銷與美國貿易疲軟的影響，同時財政及貨幣政策依然發揮支持作用，國內需求亦保持韌性。美國聯準會降息將為新興市場央行提供更多放寬貨幣政策的空間，因為大多數新興市場在2026年可能會跟隨聯準會的降息步伐。

預期中國仍致力於穩定國內經濟，推出一連串針對性的刺激措施，其中包括為消費者提供財政支持，同時優先投資科技產業。解決產能過剩的問題將是一個循序漸進的過程，但有助逐步刺激經濟復甦。另一方面，印度仍是亞洲區表現亮眼的國家，政府投資已成為驅動其成長的關鍵因素。受惠於近期改革商品及服務稅（GST）等措施，印度龐大的內需主導型經濟也有助其抵禦全球經濟不利因素。

新興市場 科技 降息 貨幣政策 債券

