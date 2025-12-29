台股再創新高 歷史經驗顯示台股耶誕節後20日勝率87%

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
加權指數29日再創新高。（本報系資料庫）
加權指數29日再創新高，根據CMoney統計近15年耶誕節後台股加權指數漲跌幅表現，節後10日指數上漲的機率達66.6%；20日後的上漲機率高達86.6%。統一投信表示，隨著壽險調節壓力趨緩、外資在耶誕假期結束後重新布局，資金動能逐漸活絡，有望為紅包行情增添上漲動能。

統一投信台股團隊表示，回顧11、12月的中旬的市場震盪，主要是受到三股力量交織影響。首先是壽險業會計制度改革，部分法人於年底前大舉調整AI權值股部位；其次是外資因美國耶誕假期持續缺席，市場資金動能不足；最後則是對日圓利差交易平倉的擔憂。然而，隨著日本央行宣布升息，市場不跌反漲，顯示利空因素已被消化。與此同時，隨著壽險賣壓減輕、外資節後歸隊重新配置，市場資金可望在1月重新匯聚，開啟農曆年前的新一波攻勢。

統一投信台股團隊指出，市場原先預期明年第1季為產業淡季，但受惠於ASIC與輝達（NVIDIA）晶片出貨帶動，許多供應鏈明年首季將呈現「淡季不淡」，甚至有機會達成季度成長。明年第1季另一大焦點則聚焦在台積電（2330）法說會，預期將釋出正向展望，不僅第4季財報毛利率有機會優於預期，資本支出也有上修空間，有望推升台股在1月再次挑戰高點。

針對AI泡沫化疑慮，統一投信台股團隊認為更像是一場「健康的洗牌」。在川普政府也將AI視為國力展現的背景下，AI趨勢依然明確，市場僅是在檢視企業的長期獲利能力，缺乏具體應用或基礎建設能力的公司將被淘汰，這對產業發展是健康的。投資布局上，看好Google與AWS的供應鏈，包括散熱、電力以及CCL／PCB等產業。整體而言，在AI基本面支撐加持下，台股有機會一路暖到農曆年前。

