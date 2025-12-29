三大法人續買超148億元！台積電牽手「三路人馬」助陣台股創高

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電。(歐新社)
台股29日受惠權王台積電（2330）改寫新天價1,530元、市值來到39.68兆元激勵，帶動鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、金控雙雄等權值要角連袂上攻，加上PCB、封測、低基期題材股剽悍助陣，拉抬大盤指數創下盤中28,841.64點、收盤28,810.89點雙新高，終場上漲254.87點，成交值小增至4,390.98億元；三大法人續買超148.03億元，為連續第6個交易日買超。

統計三大法人29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超92.71億元，投信賣超12.87億元；自營商買超（合計）68.19億元，其中自營商（自行買賣）買超18.83億元、自營商（避險）買超49.36億元。

盤面上，統計今日收漲停個股達38檔，主要分布在PCB供應鏈、半導體測試與先進封裝，以及低基期並具轉機性題材個股。

其中，PCB相關個股占比最高，上中下游皆有個股表態，德宏（5475）衝上102元、富喬（1815）叩關百元，建榮（5340）與榮科（4989）亦亮紅燈，顯示玻纖布與銅箔供不應求；另，AI伺服器層數增加帶動鑽針需求量暴增。凱崴（5498）與尖點（8021）同步漲停；恩德（1528）、聯策（6658）與通路股方土昶（6265）齊步攻頂，透露資金正對2026年硬體大升級進行布局。

此外，台積電資本支出衝高與先進製程產能吃緊，讓訂單外溢至封測廠，京元電（2449）挾6.1萬餘張大量，股價鎖245元漲停、創新高，欣銓（3264）同樣因封測訂單暢旺與高階製程需求，股價亮燈漲停。

觀察今日成交值前三名個股分別為：台積電成交320.5億元、富喬成交168.94億元、京元電子成交144.42億元，股價全面收高。

成交量前三名分別為：群創（3481）成交369,665張、友達（2409）成交205,554張、華新（1605）成交200,658張，股價僅華新開高收低3.44%、報32.3元，其餘皆漲。

台積電 個股 三大法人 台股 半導體

