中央社／ 台北29日電
台股。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台積電領軍下，台股上週大漲859.67點或3.1%，週五集中市場指數收在28556.02點，創收盤歷史新高。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣190.62億元。

個股方面，外資上週買超前3名上市公司為第一金23萬9146張、中信金11萬3881張、國泰金9萬1356張。

外資上週賣超前3名上市公司為台新新光金41萬5191張、玉山金27萬7525張、華南金10萬5952張。上週外資買、賣超前3名，清一色為金控股。

另統計今年初至12月26日止，外資累計賣超金額為6129.73億元；外資總持有股票市值43兆8434億元，占全體上市股票市值比重47.14%。

外資上週買超190億元 加碼第一金23萬張排第1

