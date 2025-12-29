快訊

台股再創歷史新高 收28,810點、上漲254點 台積電漲20元同創新高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收28,810點，上漲254點，漲幅0.89%，成交量4,391億元，再創歷史新高。中央社
台股終場收28,810點，上漲254點，漲幅0.89%，成交量4,391億元，再創歷史新高。中央社

台股29日早盤以28,662點開出後，盤中震盪走高，終場收28,810點，上漲254點，漲幅0.89%，成交量4,391億元，再創歷史新高，台積電（2330）收1,530元，上漲20元，同創歷史新高。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，群創（3481）、京元電子（2449）、尖點（8021）、世芯-KY（3661）、大立光（3008）、十銓（4967）、日月光投控（3711）、高力（8996）、台玻（1802）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台光電（2383）、南亞（1303）、奇鋐（3017）等。

觀察上周盤勢，儘管外資因耶誕假期買盤縮手，但內資作帳行情強勢接棒，帶動上周加權指數大漲859點，一舉攻抵28,590點的歷史新高。展望2025年最後三個交易日，市場焦點將轉向提前卡位元月行情的內資主力動向。產業方面，台積電預定2026年元月15日召開實體法說會，外界聚焦2026年首季展望及漲價議題。

統一投顧表示，台積電2026年傳先進製程漲價、CES 2026年將於元月6日舉行、00929納入台積電及大立光等龍頭股、輝達結盟 AI 新創 Groq；眾利多因素有望帶動台股年底前再創新高。惟市場擔心27日發生7.0地震影響產能、融資餘額已達3,400億之上，短線槓桿偏高，預估指數震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與 AI 相關族群為首選，聚焦：AI 概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB 族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台積電 台股

