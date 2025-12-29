快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

迎2026價值革命！PCB 供應鏈上演「群星會」 凱崴、尖點飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股29日氣勢如虹。中央社
台股29日氣勢如虹。中央社

台股29日氣勢如虹，大盤在台積電（2330）飆上1,530元新天價的帶領下，盤中挺進28,800點，並不斷刷新歷史新高。在多頭資金積極搶攻下，PCB 族群成為盤面吸金核心，凱崴（5498）、尖點（8021）、律勝（3354）、富喬（1815）、建榮（5340）、榮科（4989）、德宏（5475）、昶昕（8438）等盤中紛紛亮紅燈。

⭐2025總回顧

受惠於大陸銅箔基板龍頭建滔三度調漲價格，加上 AI 高速運算對高階材料與加工設備的剛性需求，PCB 供應鏈29日上演「群星會」，從上游材料到加工設備全面點火。建滔此次調漲涵蓋原物料成本大幅增加的銅箔及玻纖布，業界分析，短期內上游供應缺口仍難以填補，帶動台系供應鏈鉅橡（8074）、律勝強勢表態；玻纖布股富喬也在爆量追捧下挑戰百元關卡。

在加工設備端，凱崴展現領軍氣勢，早盤快速攻上51.1元漲停價鎖死，委買排隊張數超過1.2萬張，並激勵尖點盤中也攻上漲停185元歷史新高。法人指出，凱崴鎖定高階 PCB 應用，包括 ABF/BT 載板及高密度連接板（HDI），隨 AI 手機、AI PC 與 AI 伺服器需求快速擴張，其鑽針與鑽孔業務將持續受惠。公司也表示，近期鑽針銷量年增超過三成，鐳射與機械鑽孔稼動率維持高檔，第3季已轉虧為盈，全年表現可望優於前兩年。

法人進一步指出，2026年將是 PCB 產業新一輪技術升級的關鍵年。隨著 AI 伺服器主板層數突破30層、高階訊號傳輸要求增加，PCB 零組件需求已從「量增」進入「質升」的新階段。台積電先進製程供不應求、AI 應用持續擴張，也讓 PCB 族群成為硬體製造的核心推手，承接伺服器與消費性電子復甦雙重紅利。

PCB AI

延伸閱讀

Robotaxi前進大陸 將推專屬服務

欣興期 底部墊高

金像電、定穎 權證押長天期

台股單周漲859點季線有撐 AI競爭還未結束

相關新聞

Gemini選股能贏0050？郭哲榮實測「勉強及格」：雖然懂產業、籌碼卻犯3錯

分析師郭哲榮在最新影音中指出，2025年AI浪潮席捲全球，投資人不僅賺AI題材的錢，更開始嘗試讓AI直接幫忙選股；然而，實測結果顯示，AI雖具備強大的數據分析能力，但在台股細膩的「流動性」與「操作決策」上，仍存在致命傷。

主動式ETF贏0050只是一時？清流君批「敢賭而已」：不是超車、是換賽道

很多人看到「某檔主動式ETF在某些時期打敗0050」，就開始高潮：「看吧！主動比較會操作！0050被屌打！」 先冷靜。你那個結論，多半是把「換賽道」當成「超車」。這不是主動有多神，是你在比的時候，被一個很毒的統計幻覺騙了，稱作「Dunn’s Law」。 先講清楚：0050到底是什麼？0050追的是「台灣50指數」：市值最大50檔、自由流通市值加權。

台股再創歷史新高 收28,810點、上漲254點 台積電漲20元同創新高

台股29日早盤以28,662點開出後，盤中震盪走高，終場收28,810點，上漲254點，漲幅0.89%，成交量4,391...

迎2026價值革命！PCB 供應鏈上演「群星會」 凱崴、尖點飆漲停

台股29日氣勢如虹，大盤在台積電（2330）飆上1,530元新天價的帶領下，盤中挺進28,800點，並不斷刷新歷史新高。...

近15年台股耶誕節後20日勝率87% 紅包行情蓄勢待發

根據CMoney統計近15年耶誕節後台股加權指數漲跌幅表現，節後10日指數上漲的機率達66.67%；20日後的上漲機率高...

CES 等科技盛事即將登場 這些概念股輪動轉強

台股近期緩步盤堅，法人預期元月可望延續多頭走勢，隨美國消費電子展（CES）、台北國際電玩展、全球最大光電展 Photon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。