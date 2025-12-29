迎2026價值革命！PCB 供應鏈上演「群星會」 凱崴、尖點飆漲停

台股29日氣勢如虹，大盤在台積電（2330）飆上1,530元新天價的帶領下，盤中挺進28,800點，並不斷刷新歷史新高。在多頭資金積極搶攻下，PCB 族群成為盤面吸金核心，凱崴（5498）、尖點（8021）、律勝（3354）、富喬（1815）、建榮（5340）、榮科（4989）、德宏（5475）、昶昕（8438）等盤中紛紛亮紅燈。

受惠於大陸銅箔基板龍頭建滔三度調漲價格，加上 AI 高速運算對高階材料與加工設備的剛性需求，PCB 供應鏈29日上演「群星會」，從上游材料到加工設備全面點火。建滔此次調漲涵蓋原物料成本大幅增加的銅箔及玻纖布，業界分析，短期內上游供應缺口仍難以填補，帶動台系供應鏈鉅橡（8074）、律勝強勢表態；玻纖布股富喬也在爆量追捧下挑戰百元關卡。

在加工設備端，凱崴展現領軍氣勢，早盤快速攻上51.1元漲停價鎖死，委買排隊張數超過1.2萬張，並激勵尖點盤中也攻上漲停185元歷史新高。法人指出，凱崴鎖定高階 PCB 應用，包括 ABF/BT 載板及高密度連接板（HDI），隨 AI 手機、AI PC 與 AI 伺服器需求快速擴張，其鑽針與鑽孔業務將持續受惠。公司也表示，近期鑽針銷量年增超過三成，鐳射與機械鑽孔稼動率維持高檔，第3季已轉虧為盈，全年表現可望優於前兩年。

法人進一步指出，2026年將是 PCB 產業新一輪技術升級的關鍵年。隨著 AI 伺服器主板層數突破30層、高階訊號傳輸要求增加，PCB 零組件需求已從「量增」進入「質升」的新階段。台積電先進製程供不應求、AI 應用持續擴張，也讓 PCB 族群成為硬體製造的核心推手，承接伺服器與消費性電子復甦雙重紅利。