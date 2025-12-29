快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

近15年台股耶誕節後20日勝率87% 紅包行情蓄勢待發

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近15年耶誕節後台股加權指數漲跌幅統計(資料來源：CMoney)
近15年耶誕節後台股加權指數漲跌幅統計(資料來源：CMoney)

根據CMoney統計近15年耶誕節後台股加權指數漲跌幅表現，節後10日指數上漲的機率達66.67%；20日後的上漲機率高達86.67%，平均漲幅2.62%。統一投信表示，隨著壽險調節壓力趨緩、外資在耶誕假期結束後重新布局，資金動能逐漸活絡，有望為紅包行情增添上漲動能。

⭐2025總回顧

統一投信台股團隊表示，回顧11、12月的中旬的市場震盪，主要是受到三股力量交織影響。首先是壽險業會計制度改革，部分法人於年底前大舉調整AI權值股部位；其次是外資因美國耶誕假期持續缺席，市場資金動能不足；最後則是對日圓利差交易平倉的擔憂。然而，隨著日本央行宣布升息，市場不跌反漲，顯示利空因素已被消化。與此同時，隨著壽險賣壓減輕、外資節後歸隊重新配置，市場資金可望在1月重新匯聚，開啟農曆年前的新一波攻勢。

統一投信台股團隊表示，市場原先預期明年第1季為產業淡季，但受惠於ASIC與輝達晶片出貨帶動，許多供應鏈明年首季將呈現「淡季不淡」，甚至有機會達成季度成長。明年第1季另一大焦點則聚焦在台積電法說會，預期將釋出正向展望，不僅第4季財報毛利率有機會優於預期，資本支出亦存在上修空間，有望推升台股在1月再次挑戰高點。

針對AI泡沫化疑慮，統一投信台股團隊認為更像是一場「健康的洗牌」。在川普政府也將AI視為國力展現的背景下，AI趨勢依然明確，市場僅是在檢視企業的長期獲利能力，缺乏具體應用或基礎建設能力的公司將被淘汰，這對產業發展是健康的。投資布局上，看好Google與AWS的供應鏈，包括散熱、電力以及CCL/PCB等產業。整體而言，在AI基本面支撐加持下，台股有機會一路暖到農曆年前。

台股

延伸閱讀

台股盤中再刷新高 中長期AI需求強勁

別再追高股息！高股息已不高…00981T用七成BBB債三成台股市值 績效打臉一眾老牌高股息

台股「三大利多」大盤有望再上攻 拚亮麗封關

散戶搶進台股年終行情 高殖利率、電子材料、金屬漲價概念受青睞

相關新聞

Gemini選股能贏0050？郭哲榮實測「勉強及格」：雖然懂產業、籌碼卻犯3錯

分析師郭哲榮在最新影音中指出，2025年AI浪潮席捲全球，投資人不僅賺AI題材的錢，更開始嘗試讓AI直接幫忙選股；然而，實測結果顯示，AI雖具備強大的數據分析能力，但在台股細膩的「流動性」與「操作決策」上，仍存在致命傷。

主動式ETF贏0050只是一時？清流君批「敢賭而已」：不是超車、是換賽道

很多人看到「某檔主動式ETF在某些時期打敗0050」，就開始高潮：「看吧！主動比較會操作！0050被屌打！」 先冷靜。你那個結論，多半是把「換賽道」當成「超車」。這不是主動有多神，是你在比的時候，被一個很毒的統計幻覺騙了，稱作「Dunn’s Law」。 先講清楚：0050到底是什麼？0050追的是「台灣50指數」：市值最大50檔、自由流通市值加權。

台股再創歷史新高 收28,810點、上漲254點 台積電漲20元同創新高

台股29日早盤以28,662點開出後，盤中震盪走高，終場收28,810點，上漲254點，漲幅0.89%，成交量4,391...

迎2026價值革命！PCB 供應鏈上演「群星會」 凱崴、尖點飆漲停

台股29日氣勢如虹，大盤在台積電（2330）飆上1,530元新天價的帶領下，盤中挺進28,800點，並不斷刷新歷史新高。...

近15年台股耶誕節後20日勝率87% 紅包行情蓄勢待發

根據CMoney統計近15年耶誕節後台股加權指數漲跌幅表現，節後10日指數上漲的機率達66.67%；20日後的上漲機率高...

CES 等科技盛事即將登場 這些概念股輪動轉強

台股近期緩步盤堅，法人預期元月可望延續多頭走勢，隨美國消費電子展（CES）、台北國際電玩展、全球最大光電展 Photon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。