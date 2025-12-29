Gemini選股能贏0050？郭哲榮實測「勉強及格」：雖然懂產業、籌碼卻犯3錯

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮實測以Gemini選股的績效。台股示意圖／聯合報系資料照
＊影片時間12月20日。

分析師郭哲榮在最新影音中指出，2025年AI浪潮席捲全球，投資人不僅賺AI題材的錢，更開始嘗試讓AI直接幫忙選股；然而，實測結果顯示，AI雖具備強大的數據分析能力，但在台股細膩的「流動性」與「操作決策」上，仍存在致命傷。

⭐2025總回顧

郭哲榮表示，為了驗證AI選股的真實勝率，特別使用Google最強模型Gemini 1.5 Pro進行挑戰，要求選出5檔在12月9日至16日間最具噴出潛力的股票。

郭哲榮指出，在下達指令（Prompt）時必須具備技巧，若告訴AI「我要參加比賽」，AI會因應勝負壓力選出Beta值（波動度）較高的投機標的，而非穩健型股票。最終Gemini挑出的名單包括：貿聯-KY（3665）、健策（3653）、光焱（7728）、南亞科（2408）及欣興（3037）。

郭哲榮認為，從這份投資組合的一週績效來看，表現僅能算是「及格」。 受美股財報影響，台股大盤在該週回檔646點（跌幅2.3%），而AI選股組合平均報酬率同樣為-2.3%，表現雖優於台積電的-3%，但遜於0050的-2.1%。

儘管績效平平，郭哲榮卻給予AI選股邏輯90分的高評價，原因在於其展現了對台股籌碼面的深度理解。他指出，Gemini選出的名單中，貿聯、健策與南亞科竟精準命中12月19日即將生效的0050新成分股。

這代表AI已預判到主力與外資會提前進場卡位，試圖「吃投信千億資金的豆腐」。更驚人的是，AI刻意剔除同樣入選0050但走勢溫吞的「智茂」，而智茂在該週確實大跌7.7%，驗證了AI對波動度的精準判斷。

不過郭哲榮也分析，AI雖然懂產業與籌碼，但在實務操作上卻犯了「分析師菜鳥」常見的錯誤。他進一步整理AI選股無法迴避的缺點。

第一、完全忽略流動性風險。

以名單中的「光焱」為例，雖具備技術面優勢，但因處於處置期間，20分鐘才撮合一次，日成交量僅幾十張。對大戶或大會眾而言，這種股票「看得到吃不到」，買進容易、想賣時卻可能因無量而鎖死跌停，導致嚴重虧損。

第二、缺乏動態決策與風險管控。

AI能給出初始素材，卻無法告訴投資人何時該加碼、何時該設停損，甚至在盤中突發狀況時，無法即時給出出場建議。例如在光焱成交量過低時，AI未能第一時間示警，僅在事後追問才給出「應趕快出掉」的馬後炮回答。

第三、無法取代人腦的操作餘地。

專業分析師在選股時會加入「成交量需大於3000張」或「市值需大於50億」等具體門檻，這些細微的參數設定屬於「人工分析師判斷的餘地」。若無這些限制，AI就像讓小孩開法拉利在巷弄衝刺，遲早會出事。

談到未來AI與分析師的關係，郭哲榮認為，現階段AI選股的表現已超越市面上許多看新聞做股票的菜鳥，它能大幅縮減資料蒐集的時間，並提供驚人的選股邏輯。

但他強調，AI目前只能提供「素材」，能不能把食材炒成一盤好菜，仍需依靠經驗豐富的專業大廚。

郭哲榮建議，可以善用AI工具進行初篩，但最終的決策與風險控管，仍應鎖定專業分析師的深度分析，才能避開「量小、處置」等AI陷阱，在多變的市場中立於不敗之地。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 Gemini 台積電 光焱 貿聯 南亞科 華邦電 0050元大台灣50 欣興

