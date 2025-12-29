聽新聞
CES 等科技盛事即將登場 這些概念股輪動轉強
台股近期緩步盤堅，法人預期元月可望延續多頭走勢，隨美國消費電子展（CES）、台北國際電玩展、全球最大光電展 Photonics West 展等科技盛事即將陸續登場，鴻海（2317）等相關概念股有機會吸引買盤關注，股價輪動轉強。
根據法人提供資料，CES展預計美西時間2026年1月7日至10日在美國拉斯維加拉舉行，主題為「AI Forward（前進 AI）」，重點展示 AI 如何融入日常生活，AI 機器人、智慧家電、自駕車到 AI PC。台北國際電玩展、Photonics West 展1月下旬分別於台北、美國舊金山舉辦。
統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，參展廠商多半由高層親自站台，除將展示最新產品外，亦可能揭露對近期總體經濟、產業供需等市況，及新一年度展望等風向球，將是判斷股價多空的重要憑藉，往年經驗來看，釋出偏多訊息機會較大。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等兩大 AI 要角預計於 CES 開展前一日發表專題演講，預料可望再掀一波熱潮，包括富喬（1815）、緯創（3231）、台積電（2330）、台燿（6274）、華星光（4979）、矽格（6257）、景碩（3189）、金像電（2368）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、光寶科（2301）等，都獲得法人買盤挹注。
台北國際電玩展預計1月29日登場，今年適逢史上最長寒假，包括鈊象（3293）、智冠（5478）、華義（3086）、歐買尬（3687）、大宇資（6111）、網龍（3083）、橘子（6180）等遊戲概念股，短線或有表現空間，至於股價位階不高的鴻準（2354）、旺宏（2337）、原相（3227）等 Switch 供應鏈，亦有機會點火反彈。
