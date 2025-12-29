護國神山噴發！台積電飆1,530元新天價 市值逼近40兆領台股創高

全球AI浪潮持續狂飆，護國神山台積電（2330）29日再度展現霸主氣勢！受惠於先進製程產能吃緊及市場傳出長期漲價計畫，台積電早盤以1,515元開出後，盤中最高衝上1,530元，再度改寫歷史新天價，市值逼近40兆元關卡，帶動鴻海（2317）、聯發科（2454）等同步走強，推升台股大盤同步刷新28,824.41點新高紀錄，更讓市場提前嗅到2026年元月法說會的樂觀氣息。

業界近期盛傳，台積電為了釐清市場真實需求並反映墊高的生產成本，已與多家客戶溝通，計畫從2026年至2029年連續四年調升先進製程報價。首波新報價預計於2026年元旦生效，漲幅落在個位數百分比（約3%至10%）。儘管台積電對此維持一貫「不評論價格」的立場，但法人認為，這種「結構性調價」顯示台積電在算力時代擁有絕對的主導權，有望挹注明年首季業績挑戰「歷年最旺第1季」。

除了報價看漲，台積電的投資力道也未見鬆動。法人預估，隨著2奈米進展順利及A16製程蓄勢待發，台積電2026年資本支出有望維持歷史高檔，朝420億至450億美元的新高區間邁進。研究機構指出，在全球半導體資本支出普遍疲軟之際，台積電的大手筆投資幾乎支撐了整個產業的成長曲線。

台積電將於2026年元月15日召開實體法說會，屆時關於2026年首季展望、長期漲價策略及資本支出規劃，勢必成為全球半導體產業的風向球。在AI軍備競賽未見熄火下，台積電憑藉技術與議價能力的雙重優勢，正引領台股航向百兆市值的新紀元。