主動式ETF贏0050只是一時？清流君批「敢賭而已」：不是超車、是換賽道

很多人看到「某檔主動式ETF在某些時期打敗0050」，就開始高潮：「看吧！主動比較會操作！0050被屌打！」

先冷靜。你那個結論，多半是把「換賽道」當成「超車」。這不是主動有多神，是你在比的時候，被一個很毒的統計幻覺騙了，稱作「Dunn’s Law」。

先講清楚：0050到底是什麼？0050追的是「台灣50指數」：市值最大50檔、自由流通市值加權。

它的特色只有一句話：純到靠北。權值股噴出：0050吃滿。權值股崩盤：0050也扛滿。

而且集中度超誠實：前十大占比高，台積電權重長期就是那種「你躲不掉」的量級，所以你拿0050當對手，本質是在跟「台股大型權值β」單挑。

那為什麼主動式ETF「某些時期」看起來能贏？因為有個觀察定律叫 Dunn’s Law（超毒但很好用）：主動的勝利，常常不是能力，是曝險不同。

講白一點：當「大型權值」那年很爛，主動只要不夠純、少拿一點大型權值β，就會「看起來」贏0050；當「大型權值」那年很強，主動通常因為持股混雜/風格漂移，反而吃不滿，容易輸給0050。

Morningstar把這種主動勝利形容成「海市蜃樓」，意思就是：你以為他在同一條跑道贏你，結果他根本跑去隔壁賽道還跟你比成績。

主動要「打敗0050」通常靠三種招（也就是三種換賽道）

1、風格漂移：持股塞中小／動能／價值

大型權值爛的時候，它混進別的曝險，跌比較少或反彈更快，績效就「像是」贏。

但重點是：這不是同賽道選股更強，是偷換曝險。

2、主題重押：半導體／AI／產業押更兇

0050已經很集中，但主動常常更誇張：半導體更重、AI更重、產業更集中，重押對就爽，押錯就血流成河。

這種贏法的代價很清楚：更大回撤、更高尾部風險、更高tracking error。你買到的不是「更好的0050」，你買到的是「更敢賭的台股押注」。

3、持防守性部位：跌比較少，看起來就贏

第三點台股目前看起來還好，防禦性持股，熊市少跌，當然好看，但本質是：你拿「比較低β」去跟「滿β的0050」比，贏的不是選股，是你風險拿比較少。

所以結論只有一句話，主動式ETF能打敗0050的「唯一可能」，通常是它承擔了不同風險、拿了不同曝險，然後你被績效圖騙到以為它在同一個基準上贏。

你如果要的是台股核心倉位、核心β，0050的價值就在它的「純」：簡單、透明、吃滿市場(大型股)。

當有人跟你說：「這檔主動式ETF打敗0050！」你第一句不要問它多厲害，你要問：它到底跟0050不一樣在哪裡？那個不一樣，是我願意承擔的風險嗎？

