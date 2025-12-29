聽新聞
延續氣勢台股開高走高、最高上漲232點至28,788點 再刷盤中歷史新高
美股上周五四大指數跌多漲少，不過跌幅都非常小，費半指數小漲0.05%。台股29日延續上周五創新高氣勢，開高走高，盤中最高上漲232點至28,788點，再刷新盤中歷史新高紀錄。台積電盤中最高上漲15元至1,525元，雖然尚未刷新盤中歷史新高，也是來到過去的盤中歷史高點。
⭐2025總回顧
台新投顧表示，近期逢耶誕節、新年長假，預計外資買超動能會較弱，日後加權指數維持高檔震盪，題材股輪流表現。
台新投顧指出，投資建議方面，輝達有意導入AI SSD應對 DRAM短缺、緩解依賴並優化AI推理工作負載需求，記憶體相關個股可望受惠。
北美四大CSP持續擴大資本支出，資料中心對光通訊需求攀高，且產品規格持續升級，台廠矽光供應鏈完整，有望持續受惠此產業趨勢。荷蘭半導體廠恩智浦（NXP）日前宣布，計畫退出氮化鎵PA（功率放大器）晶片製造業務，預期PA台廠可望受惠轉單效應，PA族群可留意。
