陸系龍頭建滔三度喊漲！玻纖布缺料引爆多頭 富喬、德宏破百元創新高

台股29日多頭氣勢如虹，大盤盤中不斷刷新歷史新高紀錄！而在權值股穩定軍心的同時，電子上游原材料「玻纖布」族群也相當火熱。

受惠於大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔密集調漲價格，加上高階產品成功切入輝達（NVIDIA）AI供應鏈，玻纖布族群今日再度集體走強，其中德宏（5475）與富喬（1815）更連袂衝破百元大關，寫下產業轉型後的新里程碑。

這波漲價潮的引信來自於對岸的供應鏈壓力。大陸CCL大廠建滔近日發出近期第三次調漲通知，由於銅價暴漲與玻纖布供應持續吃緊，成本壓力已達臨界點，因此決定即日起對新訂單全面調漲10%。業內人士分析，建滔短期內密集調價，顯示上游玻纖布的缺口短期難以填補，這股漲價氛圍預期將一路延續至2026年。身為全球關鍵供應商的台系鏈如台玻（1802）、南亞（1303）與富喬，正處於這場「漲價熱浪」的核心位置，報價調升在望。

除了成本推升的漲價利多，玻纖布族群的「含金量」也因AI浪潮大幅提升。台玻在電子級玻纖布領域耕耘多年，目前已通過三項高階產品認證，正式打入輝達（NVIDIA）供應鏈，成功敲開AI伺服器的高端藍海市場。台玻強調，當前高階產品處於嚴重缺貨狀態，公司正全力加速桃園與鹿港廠房的改建計畫，目標在2026年奪下全球高階市場四成以上的市佔率，挑戰全球第二大廠的地位。

同樣展現強勁動能的還有富喬，該公司專攻的低介電常數（Low-Dk/Df）玻纖布，瞄準AI伺服器與高速傳輸的需求紅利。隨著AI運算普及，主板層數增加帶動玻纖布「量質齊揚」，富喬產能利用率目前已接近滿載。市場關注即將在12月31日舉行的法說會，預期公司將針對2026年的產能擴充計畫釋出更樂觀的展望，進一步推升法人圈的獲利預期。

在利多點火下，玻纖布族群也成為今日台股創高助攻主力之一。德宏與建榮（5340）展現剽悍走勢，早盤即強勢漲停，其中德宏股價衝上102元歷史高價；另，富喬也不遑多讓，在爆量買盤簇擁下觸及100.5元，與德宏雙雙攜手晉升「百元俱樂部」，成交量更擠進全台股前五名。南亞則受惠於與日東紡的策略合作，電子材料部營收在第4季逆勢成長，成為集團獲利轉佳的關鍵引擎。