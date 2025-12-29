台股盤中再刷新高 中長期AI需求強勁

台股距離2025年封關僅剩兩個交易日，受惠美股強勢帶動，截至上午十點左右，台股29日以28,786點再創歷史新高，不僅大型權值股表態支撐，加上銅概念股、面板、玻璃基板等族群漲勢帶動，表現亮眼。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股在美科技結盟、記憶體需求增溫、美股創新高，以及美國CES 2026展即將開展所帶動的樂觀預期等利多因素帶動下，動能持續增溫。

展望2026年，安聯投信台股團隊表示，挾AI題材領軍的台股基本面，有望在正向展望撐盤下持續輪動，台股大架構看多。但考慮到第1到第2季營收淡季，不排除農曆年後出現合理健康修正，屆時短線可能需審慎看待，中長期在AI需求強勁、企業獲利持續成長，趨勢仍樂觀。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，12月以來AI概念股多處於震盪整理格局，盤面上在資金與風格輪動下，以金融、綠能環保與營建類等風格偏向價值與高股息族群表現相對較佳；靈活配置的多效率有助於應對多變的市場風格。

回到基本面，根據安聯投信台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長7%、16%。

在產業面，根據美國大廠及供應鏈訪查，AI人工智慧相關需求真實且強勁，資料中心建置及AI硬體擴產持續，AI軟體及應用也持續發展，近兩年由幾乎沒有產品到百花齊放，能否贏得使用者買單的競爭相當激烈；相比於投資AI軟體可能面臨產品快速更迭風險，硬體風險相對低、訂單能見度高，且產業機會持續擴散外溢，創造台灣供應鏈更多機會。