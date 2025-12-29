快訊

台積電掀日本半導體招商戰 看地方創生成敗轉捩點

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

台股盤中再刷新高 中長期AI需求強勁

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
挾AI題材領軍的台股基本面，有望在正向展望撐盤下持續輪動。路透
挾AI題材領軍的台股基本面，有望在正向展望撐盤下持續輪動。路透

台股距離2025年封關僅剩兩個交易日，受惠美股強勢帶動，截至上午十點左右，台股29日以28,786點再創歷史新高，不僅大型權值股表態支撐，加上銅概念股、面板、玻璃基板等族群漲勢帶動，表現亮眼。

⭐2025總回顧

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股在美科技結盟、記憶體需求增溫、美股創新高，以及美國CES 2026展即將開展所帶動的樂觀預期等利多因素帶動下，動能持續增溫。

展望2026年，安聯投信台股團隊表示，挾AI題材領軍的台股基本面，有望在正向展望撐盤下持續輪動，台股大架構看多。但考慮到第1到第2季營收淡季，不排除農曆年後出現合理健康修正，屆時短線可能需審慎看待，中長期在AI需求強勁、企業獲利持續成長，趨勢仍樂觀。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，12月以來AI概念股多處於震盪整理格局，盤面上在資金與風格輪動下，以金融、綠能環保與營建類等風格偏向價值與高股息族群表現相對較佳；靈活配置的多效率有助於應對多變的市場風格。

回到基本面，根據安聯投信台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長7%、16%。

在產業面，根據美國大廠及供應鏈訪查，AI人工智慧相關需求真實且強勁，資料中心建置及AI硬體擴產持續，AI軟體及應用也持續發展，近兩年由幾乎沒有產品到百花齊放，能否贏得使用者買單的競爭相當激烈；相比於投資AI軟體可能面臨產品快速更迭風險，硬體風險相對低、訂單能見度高，且產業機會持續擴散外溢，創造台灣供應鏈更多機會。

台股 AI

延伸閱讀

0050算不算倖存者偏差？股板吵翻：會不會只是運氣好的事後神話

別再追高股息！高股息已不高…00981T用七成BBB債三成台股市值 績效打臉一眾老牌高股息

00981T績效直接打臉規模最大兩檔高股息ETF…「債七股三」震盪中顯神威！

台股「三大利多」大盤有望再上攻 拚亮麗封關

相關新聞

10年期、2年期美債微跌！辣媽「短期內快速下跌機率低」：要等1月出方向

美國10年期公債殖利率在交易員從耶誕假期回到市場之後，微幅下跌。 10年期美債殖利率小幅下滑，到4.13%；2年期美債殖利率 則下跌至3.483%。

台股盤中再刷新高 中長期AI需求強勁

台股距離2025年封關僅剩兩個交易日，受惠美股強勢帶動，截至上午十點左右，台股29日以28,786點再創歷史新高，不僅大...

台股開盤漲逾百點再創高 台積電開高5元

台股29日開盤指數上漲106.77點，開盤指數為28,662.79點，早盤多頭持續拉高到28,685.28點再創高。台積...

台股「三大利多」大盤有望再上攻 拚亮麗封關

台股今年進入最後一周，在美系、歐系外資進入年底長假、內資當家中，市場專家基於台積電ADR溢價、壽險等金融業者因接軌等因素...

散戶搶進台股年終行情 高殖利率、電子材料、金屬漲價概念受青睞

台股年終行情強勢表態，法人與集團作帳助攻之際，散戶大軍積極搶進也是關鍵。據統計，上周五（26日）代表散戶進出的融資餘額來...

台股周三封關 指數有望創高

台股進入2025年最後一周交易，根據過去15年的走勢統計，最後一周指數上漲機率高達八成，意味法人圈預期今年指數將以新高封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。