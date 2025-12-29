10年期、2年期美債微跌！辣媽「短期內快速下跌機率低」：要等1月出方向

美國10年期公債殖利率在交易員從耶誕假期回到市場之後，微幅下跌。

10年期美債殖利率小幅下滑，到4.13%；2年期美債殖利率則下跌至3.483%。

交易員持續評估最新公布的經濟數據，包含美國勞工部上週三公布的，截至12月20日當週的初領失業救濟金人數為21.4萬人，不僅低於市場預期，也較前一週減少1萬人。

還有，美國經濟在第一季年化成長率達4.3%，創下近兩年來最快的成長速度，等等良好的數據看來，短期內美債殖利率快速下跌的機會可能不高。

接下來，跨年週美債市場通常量能清淡、流動性偏低，價格走勢容易受單一資金流或技術面影響，短期波動不宜過度解讀，真正的方向性訊號仍需等待1月首週資金與數據全面回歸後再觀察。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。