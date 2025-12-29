台股開盤漲逾百點再創高 台積電開高5元

台股29日開盤指數上漲106.77點，開盤指數為28,662.79點，早盤多頭持續拉高到28,685.28點再創高。台積電（2330）開盤價1,515元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數改寫歷史收盤新高，技術面延續多頭格局，外資假期效應影響，成交動能趨緩，內資主導維繫多頭人氣。以短多熱門標的為主，續參考短期均線變化順勢操作因應。

操作題材可留意：銅價續創歷史新高，概念股獲短多挹注。倫敦金屬交易所銅價站上每噸12,000美元，創歷史新高，延續今年來累計近40%漲勢，全年可望錄得2009年來最大年度漲幅。美國總統川普2026年可能重新審視銅關稅計劃，對進口銅課徵50%關稅，加上 Fed 啟動降息循環、美元走弱，銅價可望還有走高空間。

上周五（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,710.7點，下跌20.19點、跌幅0.04%；S&P 500指數下跌0.03%；那斯達克指數下跌0.09%；費半指數上漲0.05%。台積電ADR漲1.35%。

美國股市耶誕節過後頭一天交易幾乎文風不動，徘徊於歷史高峰，在「耶誕行情」的鼓舞下，標普500指數本周很有希望攻上7,000點的新里程碑。輝達和 AI 新創公司 Groq 達成授權協議並結盟，股價在大型科技股中逆勢上漲1%。在「耶誕行情」的鼓舞下，標普500指數本周很有希望攻上7,000點的新里程碑。

三大法人上周五集中市場合計買超96.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超84.1億元，投信賣超52.5億元，自營商（自行買賣）買超14.8億元，自營商（避險）買超50.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少284口至971口，其中，外資淨空單減少1,008口至23,476口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少849口至1,124口。

選擇權未平倉量部分，12月F4大量區買權OI落在28,550點，賣權最大OI落在28,500點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在28,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.23上升至1.24。VIX指數下降0.48至16.5。外資台指期買權淨金額0.6億元 ; 賣權淨金額-0.09億元。整體選擇權籌碼面偏多。