台股上週再創高 法人：後市觀察外資年後動態

中央社／ 台北29日電

台股上週大漲859.67點或3.1%，週五集中市場指數收在28556.02點，創收盤歷史新高。法人分析，年底外資休假，台股在本土資金積極參與下，守穩季線，多頭趨勢不變，接下來觀察重點要看外資跨年回來後的買賣超動態。

逢耶誕假期，上週五美股交易清淡，4大指數漲跌互見，但離平盤不遠。26日道瓊工業指數下跌20.19點或0.04%，收48710.97點，從歷史高點小幅拉回，標普500指數跌2.11點或0.03%，收在6929.94點。

那斯達克指數下跌20.21點或0.09%，收23593.10點，費城半導體指數漲3.273點或0.05%，收在7207.641點。

個股方面，輝達（NVIDIA）上漲1.92美元或1.02%，收在190.53美元，特斯拉（Tesla）下跌10.21美元或2.1%，收475.19美元，台積電ADR上漲4.04美元或1.35%，收302.84美元。

永豐投顧分析，從台股走勢來看，指數明顯依託季線反彈，近期因耶誕假期外資休假，脫離外資賣壓干擾後，台股迅速由季線往上走，雖然成交量稍降，但指數上漲創高，顯示多頭趨勢不變。

永豐投顧觀察，上週台股主要動能又回到AI，市場仍以輝達（NVIDIA）為指標，輝達12月中股價最低一度跌至170美元，上週五彈回190美元；看好AI發展是長線趨勢，經過去1年出現熱烈投入與擴張後，雖遇到檢討，股價有波動，但趨勢仍然向前，看好現階段選股仍以AI為主。

