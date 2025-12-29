分析師：2026年AI股將續 high

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

2025年人工智慧（AI）熱潮興旺，帶來泡沫憂慮，但策略師認為，AI的估值、投資及技術等泡沬都還在發展的早期階段，預料2026年AI類股可望持續走高。

⭐2025總回顧

德銀研究部門主題策略師考克斯認為，就估值、投資和技術而論，至少有三個泡沫值得討論，以目前而言，似乎仍在初期階段。

他分析，就估值來看，AI類股過去三年來漲勢凌厲，估值顯然已進入泡沫領域。但估值高不代表AI股就即將泡沫化，而是可能數年後才會真正爆破。在經濟穩健成長、勞力成本高昂下，各行各業積極推動自動化，驅動AI基礎設施需求，正是這樣的總經基本面因素支撐相關概念股漲勢。

就投資層面而言，科技巨人競相投入AI軍備競賽，已帶動資料中心投資狂潮。

晨星分析師柯雷洛認為，AI基建面臨一些潛在挑戰，如晶片成本高昂、汰舊換新速度飛快及電力供應緊繃等，有助防止業者擴張太快，「我們認為，迄今還沒有AI泡沫，2026年也不太可能形成」，「AI仍供不應求，超大規模雲端業者資本支出計畫仍在擴增，整個AI供應鏈也盡力滿足日增的需求」。

從技術來看，AI模型競爭愈來愈激烈，但Citrine的范吉倫認為，有足夠空間包容多種AI模型，AI驅動的工具正緩慢整合至商業營運。

AI 資本支出

