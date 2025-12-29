台股周三封關 指數有望創高
台股進入2025年最後一周交易，根據過去15年的走勢統計，最後一周指數上漲機率高達八成，意味法人圈預期今年指數將以新高封關的機率大增。同時，多頭也將力拚明(2026)年元月2日開紅盤日時，一舉翻轉過去連續二年收黑的走勢，以上漲作收。
⭐2025總回顧
根據統計，在過去15年時間中，台股最後一周表現僅2011年、2015年、2022年三個年度下跌，其餘均為上漲，多頭勝率高達八成，特別是去年最後一周的漲幅高達3.4%。
