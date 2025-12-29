散戶搶進台股年終行情 高殖利率、電子材料、金屬漲價概念受青睞

台股年終行情強勢表態，法人與集團作帳助攻之際，散戶大軍積極搶進也是關鍵。據統計，上周五（26日）代表散戶進出的融資餘額來到3,403.3億元，攀上17個月來波段高峰，顯見投資人相當看好明年行情。

台股上周震盪盤堅，單周指數大漲859點，收在歷史收盤新高28,556點，周K止跌轉漲。上周指數勁揚，主要在於自營商與集團作帳帶動，如自營商單周買超402.9億元，加上外資轉賣為買、單周買超190.6億元，在三大法人買超523億元的推升下，指數強勢表態。

此外，散戶大軍上周也大舉買超70億元，連五周增加，上周五融資餘額推升至3,403.3億元，不但突破今年3、4月指數崩跌前的高點，更攀上去年7月17日3,404.9億元以來波段高峰。

觀察今年散戶市場進出動態，3、4月股災時，融資餘額快速陡降，至4月28日降至2,081.5億元才止減轉增，並一路追捧至上周五高點，總計區間融資餘額大增1,321億元，增幅63.5%，超過同期的指數漲幅（42.5%）。

法人解析，從「Bottom-Up」（由下而上）的角度來看，由於明年AI需求仍旺，帶動記憶體前景看俏，因而吸引投資人大舉搶進記憶體族群，其他如高殖利率、電子材料規格升級，以及金屬（銅）漲價等概念股，也都獲散戶買盤加持。

明年台股行情展望樂觀，也是吸引散戶加碼的關鍵。內外資法人多預期2026年台股高點從3萬點起跳。