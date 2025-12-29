散戶搶進台股年終行情 高殖利率、電子材料、金屬漲價概念受青睞

台股年終行情強勢表態，法人與集團作帳助攻之際，散戶大軍積極搶進也是關鍵。據統計，上周五（26日）代表散戶進出的融資餘額來到3,403.3億元，攀上17個月來波段高峰，顯見投資人相當看好明年行情。

台股上周震盪盤堅，單周指數大漲859點，收在歷史收盤新高28,556點，周K止跌轉漲。上周指數勁揚，主要在於自營商與集團作帳帶動，如自營商單周買超402.9億元，加上外資轉賣為買、單周買超190.6億元，在三大法人買超523億元的推升下，指數強勢表態。

此外，散戶大軍上周也大舉買超70億元，連五周增加，上周五融資餘額推升至3,403.3億元，不但突破今年3、4月指數崩跌前的高點，更攀上去年7月17日3,404.9億元以來波段高峰。

觀察今年散戶市場進出動態，3、4月股災時，融資餘額快速陡降，至4月28日降至2,081.5億元才止減轉增，並一路追捧至上周五高點，總計區間融資餘額大增1,321億元，增幅63.5%，超過同期的指數漲幅（42.5%）。

法人解析，從「Bottom-Up」（由下而上）的角度來看，由於明年AI需求仍旺，帶動記憶體前景看俏，因而吸引投資人大舉搶進記憶體族群，其他如高殖利率、電子材料規格升級，以及金屬（銅）漲價等概念股，也都獲散戶買盤加持。

明年台股行情展望樂觀，也是吸引散戶加碼的關鍵。內外資法人多預期2026年台股高點從3萬點起跳。

想要現金流又怕被課稅？ 理財專家揭2026年投資解方

周線翻紅、台股補漲創高 法人：年終行情向1月初延伸

記憶體景氣超級循環的領頭羊─南亞科

年底千億資金 炸裂台股 四檔主動型ETF進場、指標股創高可期

台股「三大利多」大盤有望再上攻 拚亮麗封關

台股今年進入最後一周，在美系、歐系外資進入年底長假、內資當家中，市場專家基於台積電ADR溢價、壽險等金融業者因接軌等因素...

生技業掛牌數明年拚新高 橫跨新藥、生物醫材、AI、健康管理領域

台灣生技資本市場再掀投資熱，明年掛牌家數拚新高。一波橫跨新藥、生物醫材、人工智慧（AI）、與健康管理的掛牌潮正全面啟動，...

被動元件、AI散熱 擁漲價題材

本周是2025年最後一周交易，但周五也將迎來2026年開紅盤。由於外資預期仍在放長假中，所以研判本周應該還是看內資表現。

台股周三封關 指數有望創高

台股進入2025年最後一周交易，根據過去15年的走勢統計，最後一周指數上漲機率高達八成，意味法人圈預期今年指數將以新高封...

分析師：2026年AI股將續 high

2025年人工智慧（AI）熱潮興旺，帶來泡沫憂慮，但策略師認為，AI的估值、投資及技術等泡沬都還在發展的早期階段，預料2...

