台股「三大利多」大盤有望再上攻 拚亮麗封關

台股今年進入最後一周，在美系、歐系外資進入年底長假、內資當家中，市場專家基於台積電（2330）ADR溢價、壽險等金融業者因接軌等因素而來的結帳賣壓告一段落、及現金股利效應等利多，看好年終最後一周行情有機會亮麗封關。

雖然美股上周五（26日）在耶誕節後第一個交易日，因交投平淡，道瓊、標普、那斯達克指數微跌，費城半導體指數小漲0.04%，但在台積電ADR上漲1.35%帶動下，市場預期將為台股2025年最後一周的開局，力搏好采頭。

富投投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩看好年度最後一周行情，主要是因台積電ADR在上周收盤時，來到302.84美元，與現貨收盤價1,510元間溢價來到26.1%，有望帶動股價朝歷史新高的1,525元挺進，進而推升台股進一步走高。

此外，12月行情雖受到來自壽險等金融業者因接軌會計制度IFRS 17等因素而來的調節賣壓，但在告一段落後，不僅有助金控等業者12月獲利表現，並拉高在明年將發放的現金股利預期，且12月賣盤即將轉換為回補買盤，吸引投信、業內、主力提前卡位，也是今年年終行情的主要推手之一。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理江浩農認為，由於CES展將在明年1月7日登場，AI代理、實體AI落地等題材，已吸引內資買盤開始進場，且隨外資、內資法人圈估算今年台股整體獲利可達4.4兆元歷史新高，並以過去幾年的現金股利發放率65%至70%估算，明年將發放的現金股利將來到2.5兆至3兆元歷史新高，將吸引主權等外資基金加速回流。

另外，1月2日國內將公布12月製造業PMI，11月由50.3上升至51.4後，預期12月可望延續擴張，且過去十年台股12月至隔年2月在年終作帳、元月資金效應中，上漲機率高達九成、平均漲幅來到4.6%下，將為年終行情添柴加薪。