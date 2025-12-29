生醫族群三大政策利多 炒熱題材

2025年受到全球政經局勢變化劇烈，生醫族群也充滿變數。展望新的一年，業內認為，隨著「再生醫療法」元月正式上路、政府800億元啟動兩大計畫，以及健康大數據時代來臨，預期將掀起資本市場多項題材的發燒。

投資法人認為，台灣生技資本市場近兩年相對平淡，整體市場資金未將生技股視為重點項目；賴清德總統自去年上任後，直至今年520就職周年才釋出生醫政策新方向，也被認為是政府開始重視生技的轉折點。

展望2026年，衛福部部長石崇良日前已宣告多項生醫政策利多，首先是「再生醫療法」明年1月1日正式上路，《全民健康保險資料的管理條例》及《人體生物資料庫管理條例》也將在明年先後推出，將為生醫族群開啟政策新契機。

其次，行政院已編列逾800億元預算，將啟動「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，擬於未來四、五年內逐年完成，加上其他產業型計畫正在行政院爭取中，預期投入金額將逾千億元。

最後，政府催生的國家級健康大數據公司已正式成立，其餘多家健康大數據公司也將陸續成軍，將都為台灣生醫族群掀起新話題，並有國內外大廠積極布局搶進。