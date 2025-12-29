生醫族群三大政策利多 炒熱題材

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

2025年受到全球政經局勢變化劇烈，生醫族群也充滿變數。展望新的一年，業內認為，隨著「再生醫療法」元月正式上路、政府800億元啟動兩大計畫，以及健康大數據時代來臨，預期將掀起資本市場多項題材的發燒。

⭐2025總回顧

投資法人認為，台灣生技資本市場近兩年相對平淡，整體市場資金未將生技股視為重點項目；賴清德總統自去年上任後，直至今年520就職周年才釋出生醫政策新方向，也被認為是政府開始重視生技的轉折點。

展望2026年，衛福部部長石崇良日前已宣告多項生醫政策利多，首先是「再生醫療法」明年1月1日正式上路，《全民健康保險資料的管理條例》及《人體生物資料庫管理條例》也將在明年先後推出，將為生醫族群開啟政策新契機。

其次，行政院已編列逾800億元預算，將啟動「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，擬於未來四、五年內逐年完成，加上其他產業型計畫正在行政院爭取中，預期投入金額將逾千億元。

最後，政府催生的國家級健康大數據公司已正式成立，其餘多家健康大數據公司也將陸續成軍，將都為台灣生醫族群掀起新話題，並有國內外大廠積極布局搶進。

資本市場 生技股 大數據

延伸閱讀

首座國產血袋廠完成建置 年產230萬組擴充血液量能

北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

北市隨機殺人案1傷者染愛滋 疾管署：病毒量已低到測不到、感染率低

獨／健保署人事異動！原醫管組長劉林義接主秘 副署長龐一鳴將退休

相關新聞

台股「三大利多」大盤有望再上攻 拚亮麗封關

台股今年進入最後一周，在美系、歐系外資進入年底長假、內資當家中，市場專家基於台積電ADR溢價、壽險等金融業者因接軌等因素...

生技業掛牌數明年拚新高 橫跨新藥、生物醫材、AI、健康管理領域

台灣生技資本市場再掀投資熱，明年掛牌家數拚新高。一波橫跨新藥、生物醫材、人工智慧（AI）、與健康管理的掛牌潮正全面啟動，...

被動元件、AI散熱 擁漲價題材

本周是2025年最後一周交易，但周五也將迎來2026年開紅盤。由於外資預期仍在放長假中，所以研判本周應該還是看內資表現。

散戶搶進台股年終行情 高殖利率、電子材料、金屬漲價概念受青睞

台股年終行情強勢表態，法人與集團作帳助攻之際，散戶大軍積極搶進也是關鍵。據統計，上周五（26日）代表散戶進出的融資餘額來...

台股周三封關 指數有望創高

台股進入2025年最後一周交易，根據過去15年的走勢統計，最後一周指數上漲機率高達八成，意味法人圈預期今年指數將以新高封...

分析師：2026年AI股將續 high

2025年人工智慧（AI）熱潮興旺，帶來泡沫憂慮，但策略師認為，AI的估值、投資及技術等泡沬都還在發展的早期階段，預料2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。