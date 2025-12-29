生技業掛牌數明年拚新高 橫跨新藥、生物醫材、AI、健康管理領域

台灣生技資本市場再掀投資熱，明年掛牌家數拚新高。一波橫跨新藥、生物醫材、人工智慧（AI）、與健康管理的掛牌潮正全面啟動，業內預期，明年生技掛牌家數將有望突破15家、改寫歷史紀錄。

明年起，生技掛牌公司將由心誠鎂（6934）打頭陣，自明年2月起，至少十家生技公司已完成申請、等待核准進入上市櫃資本市場，顯示生技產業正迎來近年來少見的密集掛牌高峰。

此外，目標明年申請並完成上市的還有泰合生技、奧孟亞及藥祇生醫等，而將申請上櫃有瑩碩生技及晶鑽生醫等共五家公司。

根據證交所及櫃買中心統計，國內上市櫃生技公司近年來掛牌家數曾在2024年達到15家高峰，較前一年度大增八家，今年2025年上市櫃掛牌家數共計十家（上市五家、上櫃五家）。

業內預期，隨著政府陸續釋出生醫政策利多，再加上AI資金浪潮趨緩的預期心理，2026年生醫族群申請甚至完成掛牌家數可能創下新高紀錄。

不僅如此，另有五家生技公司已明確鎖定將在2026年申請上市及上櫃，形成前後接力的資本市場動能；這15家公司之中，新藥研發與多元應用並進，勾勒出2026年前後台灣生技產業從研發走向規模化、從單一題材邁向多元布局的關鍵轉折。

首先是2026年2月初將上市的心誠鎂，該公司將在1月上旬召開上市前業績發表會。心誠鎂是一家吸入式藥械合一產品CDMO公司，近日宣布與美國生技公司聯合治療（United Therapeutics）合作開發的產品，已成功達成首項里程碑，為公司帶來實質收益。

新藥公司泰宗生技也已獲證交所董事會通過將掛牌上市，泰宗日前公告初次上市辦理現金增資發行新股738.3萬股，暫定發行價格每股132元溢價發行，將募資9.74億元，考量明年2月適逢農曆春節，公司不排除到第2季掛牌。

2026年第三家將掛牌上市的是來跨國細胞治療公司永笙-KY，目前正待證交所董事會審議，目標明年第2季掛牌，為明年首家申請第一上市的外國企業，永笙-KY更是少數細胞新藥已上市的公司。

已提出上市申請的公司還包括AI醫療公司雲象科技、新藥公司漢康-KY、健康服務業永悅健康、及基因檢測設備大廠基米等；已提出上櫃申請的生技公司包括類胡蘿蔔素公司立弘、生物性醫療器材公司海昌生技及新藥公司圓祥生技三家。

興櫃市場方面，除了明年元月確定掛牌的安立璽榮公司之外，安邦生技、先驅生技、長聯科技及宜蘊生醫都期待明年能登錄興櫃市場。