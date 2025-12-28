2025漲贏美歐 兩大關鍵推動日股可望持續領先

受惠通膨回升、公司治理改善、日本央行貨幣政策正常化，以及全球AI產業高速發展的推動，在2024年逾兩成漲幅後，日本股市東證指數2025年以來進一步上漲25.83%，超越美歐等其餘成熟市場表現。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，日本股市相較全球股市提供更為優異的風險報酬前景，日本國內經濟在經歷30年通縮後持續正常化，現階段正邁入通膨環境，包含成長、薪資與物價皆呈現上升循環，高市新政府的促成長政策有潛力進一步提升日本長期成長前景，觀察日本央行第四季度的短觀調查即顯示整體經濟情勢良好、企業信心依然穩健，大型企業甚至計劃於2026財年平均增加12.6%的資本支出。此外，日本的公司治理改革活動已深入各大小企業，支撐結構性股東權益報酬率改善的敘事。

富蘭克林證券投顧表示，公司治理改善提升企業經營效率與財務回報，不僅有助提升日股投資吸引力，來自企業買回庫藏股的股市買盤本身就是過去幾年推升日股上漲的最重要資金動能來源，例如2025年以來至11月底東證Prime市場的企業交易淨額即高達9.68兆日圓，其影響力遠大於其餘資金流向，預期日本公司積極透過「買回庫藏股」等方式改善公司治理的趨勢將獲延續，可望助推日本股市延續上行走勢。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，基金投資組合通常集中於30~40檔股票，團隊秉持「企業主觀點」積極參與公司治理，協助企業提升對所有利害關係人的價值，因此對於每一檔持股都具有高度信念，由於採精選持股策略，因此並非透過持股或產業分散來降低投組風險，而是以「價格錯置」(資產的市場價格與其內在價值或合理價值出現偏差)積極進行風險管理，因為每檔持股的價格錯置性質、報酬來源都不同，彼此間相關性低，使得風險管理效果佳，基金在維持上檔潛力的狀況下，亦能盡力管控下檔風險。

富蘭克林坦伯頓日本基金各期間績效均相當優異，目前配置著重於包含消費、工業、金融、科技通訊四大主題商機，經理團隊對於所持有的股票抱持高度信念，這些持股擁有高品質的管理團隊、資源及市場定位，能夠管理風險並把握日本制度轉變帶來的成長機會。