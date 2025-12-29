一周盤前股市解析／AI 鏈、衛星航太 有看頭

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（26日）受到美股平安夜再創新高、AI科技股走強激勵，投資人信心回籠，指數開高後，震盪向上至最高點28,590點、上漲219點再創新高，但隨後高檔賣壓干擾漲幅收斂震盪向下，尾盤在台積電（2330）撐盤下，終場上漲184點、以28,556點作收。

統一投顧協理陳晏平指出，輝達與Groq結盟、企業集團及法人作帳行情進入最終階段、美國CES 2026展即將開展，眾利多因素有望帶動台股年底前再創新高。但日本央行暗示明年或進一步升息、台灣國防預算1.25兆元第四度卡關，略影響投資人情緒，短線上，預估指數震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，受惠AI伺服器材料、架構升級趨勢的銅箔基板、散熱、光通訊、電源供應等族群，2026年成長趨勢不變，交易熱度亦可望延續，拉回找支撐進場或沿短均線做多。

營建、金融等族群具避險性質或產業利多支撐，亦可留意；輝達將於明年2月開始交付H200給中國大陸客戶，相關供應鏈可望有表現，可留意AI SSD（NAND Flash）、銅箔基板、輝達H200供應鏈等族群。

第一金投顧協理黃奕銓表示，AI供應鏈仍是明年不變的主軸，部分個股評價較高，但可等待拉回布局，傳產方面看好營建、製鞋以及生技產業。操作上，隨著時間靠近年底，量縮不追高，而低基期的績優股將輪流補漲，近期可檢視部位汰弱留強，重新審視基本面，重新布局低基期的績優股。

