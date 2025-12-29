被動元件、AI散熱 擁漲價題材

本周是2025年最後一周交易，但周五也將迎來2026年開紅盤。由於外資預期仍在放長假中，所以研判本周應該還是看內資表現。

由於研究機構均已端出2026年行情展望與看好類股，加上過了2025年最後一天後，法人將開始以上市櫃公司2027年預估的獲利作為個股目標價評估的依據，以目前市場普遍預期台積電2027年EPS將站上三位數的假設下，推估法人給予台積電（2330）的目標價必定再創新高。以台積電每漲1元貢獻大盤指數至少8點來看，無怪乎各券商對明年台股指數上檔空間的看法普遍均由32,000點起跳。

上周經濟部統計處公布11月外銷接單，在AI帶動下，包括電子及資訊通訊業接單持續大幅成長，帶動整體接單金額創下歷史新高。但這報告更值得留意的是，以12月接單金額的動向指數來看，統計處預期會比11月還高，也就是說12月的外銷訂單金額可能再度創下歷史新高！這是追蹤我國外銷訂單多年來首次見到的現象，預期農曆年前台股基本面沒有太大疑慮。

除基本面外，考量美國川普總統可能在1月20日就職周年前公布他心目中的Fed主席人選，美國降息預期隨時可能隨新人選出爐再度點燃；加上時序接近傳統年關，資金面也有利股市表現。考量元月效應下，每年的第1季台股上漲機率均高於六成，加上接單利多助力，建議投資人逢回仍可積極做多。

變數方面，首先建議留意日本通膨數據，因為在高市早苗首相的擴張政策下，日元無視於BOJ升息而持續走貶，恐加重輸入型通膨壓力。一旦通膨再度升溫導致市場對BOJ升息預期再度點燃，可能再度引爆槓桿操作者獲利了結賣壓，從而導致股市震盪。

其次，雖然中、美雙方極力克制，防止貿易戰再度升溫，但私底下小動作仍不斷。除大陸對輸美稀土嚴格控管外，美國為首的西方也頻頻在半導體、航太等關鍵零組件上對大陸卡脖子；而美國對委瑞內拉的封鎖，受影響最大的也是進口委國原油最多的中國大陸。

此外，美國法院針對川普團隊的對等關稅合法與否的判決，預期也會在2026年首季定案，中、美貿易戰西線無戰事狀況能維持多久？也待觀察。

短線操作來看，Google在AI的表現滿血復活，讓市場對TPU架構的AI伺服器看好度增加。由於Google TPU的AI運算架構與NVIDIA的GPU架構不同，但對記憶體、連網晶片的需求更高，記憶體產業供不應求的現象仍難解，除非有科技大廠在AI競賽中率先認輸，才可能會讓目前硬體軍備競賽導致全面供不應求的現象出現變化。在此之前，台積電、國際記憶體三雄前景持續看好不變。

隨著摩爾定律放慢，高階封裝已成為半導體廠商持續推進製程前進的主要技術，具備面板型封裝技術實力且非台積電供應鏈的封裝廠，在台積電高階封裝產能持續吃緊的情況之下有機會受到市場青睞。

除此之外，由於美元走弱，原物料報價蠢蠢欲動，金、銀、銅價均持續創下波段新高，被動元件、太陽能、AI散熱產業等在原料成本飆升刺激下，都有漲價題材可期。

非科技股方面，具備高殖利率的個股是近期法人回補的重心，其中金融類股權重較大、且法規在匯率風險監管上放鬆，有利壽險業獲利回升，是規模大的高股息ETF回補重心；期待政策鬆綁的營建類股、以及貨櫃雙雄，則是短線上著眼於高殖利率的資金鎖定的主要類股，可留意。（作者是群益投顧董事長）