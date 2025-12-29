就市論勢／矽光子、衛星通訊 可留意

盤勢分析

輝達宣布挖角AI新創Groq公司高層與研發團隊，是近期半導體與AI業界高度關注的「震撼彈」。

Groq主要研發語言處理器（LPU），在AI推理速度極具競爭力，以低延遲高效率著稱，隨AI訓練已趨於飽和，未來成長在推理應用，例如機器人、即時對話、自動駕駛等。

輝達將透過與Ｇroq架構整合，為雲端服務供應商（CSP）提供更具成本效益的解決方案。

這意味AI戰場進入「推理速度競賽」，可能帶動相關AI供應鏈散熱、高速傳輸、ASIC服務新一波需求。

美日央行利率政策方面，日銀升息1碼，是「預期內的升息」，套利交易平倉壓力緩解，短線對金融市場衝擊有限，日銀總裁植田和男態度「鷹中帶鴿」，未承諾更激進或連續升息解讀為「鴿派升息」，與首相高市的安倍經濟學（擴大財政支出）達成政治妥協。

相較之下，美國聯準會則走「鷹派降息」模式：就業數字不佳必須降息，但美股創新高帶動高端消費力道，又必須放話關注通膨變化，惟基底仍是寬鬆貨幣政策。

2026年將到來，新年度的第一個月就有很多值得關注的事。首先是美國總統川普2026年1月20日就職滿周年，聯準會1月28至29日利率決策會議，市場預期川普最快1月第一周就會宣布新任聯準會主席人選，目前決賽圈集中三人，川普明確要求必須「信奉低利率」。

以現階段政經氛圍判斷，哈塞特最可能是下任聯準會主席，主因政治忠誠度、執行力、大幅降息理念等三大加分條件，畢竟川普對現任聯準會主席鮑爾的不滿來自專業凌駕忠誠度。全球資金可能因預期降息而轉向冒險（Risk-on），美國科技股估值放大，有利台股攻高。

投資建議

聚焦矽光子概念股，尤其2026年被視為矽光子技術商業化元年，輝達與博通強勢推動升級。

台積電（2330）資本支出概念股也值得留意，主因台積電可能新增3奈米產能，並提高資本支出。

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX具備火箭運送、衛星通訊、太陽能電力等題材的相關供應鏈也可留意。