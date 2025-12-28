台股指數季線有撐 選股仍以AI為主

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股指數明顯依託季線反彈，主要動能回到AI，本土資金積極參與。法人認為，預期年後外資回流，可推動股市再上攻。圖／本報資料照片
上周台股上漲859.67點，漲幅3.10%收在28556.02點。不過，成交量少了法人參與明顯萎縮，日均量均在4000億左右。

從台股走勢來看，指數明顯依託季線反彈，而且主要動能回到AI，本土資金積極參與。預期年後外資回流，可推動股市再上攻。

野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，電子股表現強勢，AI與電力相關題材續熱。但進入耶誕長假，外資動能相對放緩，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。

永豐金證券分析，現階段首先要把握AI主流，尤其上周台股上漲，明顯看出市場主流仍在AI，AI的競爭還未結束，投資計畫仍在執行，輝達的併購方向也有向專用型晶片靠攏，可提供更有效的硬體。其次，台股走勢季線有撐，脫離外資法人賣壓干擾後，雖然成交量稍降，仍然上漲至創高，趨勢不變。第三，跨越年度後法人資金會重新回流，有機會可推升指數再創新高，但市場氣氛熱絡時，建議投資人冷靜，短打部位可擇機出脫，等激情過後再回補。

最後，永豐金證券認為，AI發展是長線趨勢，過去一年出現熱烈的投入與擴張，雖然遇到檢討，股價也有波動，但是是市場理性的表現。趨勢仍然向前，現在距離收割還遠，選股仍以AI為主，建議逢低買進，長線持有。本周指數區間看28300點至29000點。

