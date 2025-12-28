周線翻紅、台股補漲創高 法人：年終行情向1月初延伸

加權指數26日上漲184點，收在28,556點，創下盤中、收盤新高，成交量約4,439億元。籌碼面部分，三大法人買超96.9億元；其中外資現貨買超84.1億元，淨空單減少1,008口至23,476口，投信賣超52.5億元，自營商買超65.2億元。上周台股上漲859點，漲幅3.1%。

永豐期貨指出，美股在耶誕假期結束後重新開市即出現補量上攻，標普改寫歷史新高，風險資產情緒快速回溫，也為26日台股補漲提供明確指引，加權指數一早跳空走高並正式創下歷史新高，盤中雖一度因短線獲利了結出現賣壓回吐，但指數並未失速，反而在權值股穩盤下迅速拉回高檔，顯示目前市場並非恐高，而是高檔換手結構健康，其中台積電（2330）站穩1,500元整數關卡具高度指標意義，不僅確認市場對先進製程、AI與高效能運算訂單能見度的信心，也讓指數在高位震盪時仍有明確錨定核心。

永豐期貨分析，26日成交量略顯收斂並非轉弱訊號，而是外資與部分國際資金仍處於年底假期節奏所致，從內資、投信與自營商的承接力道來看，市場並未出現結構性退場跡象，反而呈現惜售與等價的狀態，從歷史經驗來看，這類年底量縮、指數高檔橫盤的型態，往往是年終行情向1月初延伸的典型前兆，一旦進入1月外資全面回流、全球資金重新配置，配合美股維持強勢與企業展望正向，台股有機會再度放量推升，挑戰並突破兩萬九的心理與技術關卡，因此短線雖需留意高檔震盪與消息面干擾，但在趨勢未破、權值股穩定、國際股市同步創高的前提下，整體盤勢仍屬偏多結構，拉回反而是資金重新布局年初行情的機會。