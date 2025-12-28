10年期美債利率為何降不下來？央行這樣說

自去年9月美國聯準會（Fed）啟動降息以來，10年期美國公債的「期限溢酬」已由負轉正，且持續走高，顯示投資人要求更高報酬，才願意持有長期美債。目前10年期美債殖利率在4.1%附近有撐，中央銀行分析指出，背後主因可歸納為四大因素，包括通膨疑慮未除、經濟成長優於預期、財政赤字壓力升高，以及市場對Fed政策獨立性的擔憂。

所謂「期限溢酬」，是指投資人為了願意把錢借「更久」，而要求的額外報酬。造成10年期美國公債的「期限溢酬」走揚，首先，雖然美國通膨已從高點回落，但中長期通膨預期仍高於Fed設定的2%目標。市場普遍認為，通膨回到理想水準的速度恐怕不快，使投資人對長期債券風險仍有顧慮，進而推升期限溢酬。

其次，美國經濟表現可能比原先預期更強勁。S&P Global在11月預測，明年美國經濟成長率將達2.24%，高於今年的1.98%。Fed在12月公布的經濟展望中，也連續兩季上修未來兩年的成長預測，反映官方對經濟前景轉趨樂觀。在AI投資持續帶動下，美國經濟韌性超乎市場原先想像。

第三，財政赤字與債務問題成為長期隱憂。美國政府債務占GDP比重已處歷史高檔，國會預算辦公室預估，未來十年赤字比率還會持續上升，迫使政府持續大量發債。疫情後擴張性財政政策，加上先前快速升息推高利息支出，使2025財政年度利息費用已突破1.2兆美元，即便進入降息循環，債務負擔短期內仍難明顯減輕。

最後，市場對Fed獨立性的疑慮升高。川普總統公開表示「立即降息」將是挑選下一任Fed主席的重要條件，在通膨尚未完全受控下，部分投資人擔心貨幣政策可能受到政治干預，增加過度寬鬆的風險，因而要求更高的長期報酬作為補償。