法人看好合勤控12月營收有望月增 看好明年獲利成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

合勤控（3704）雖11月營收月、年雙減，不如法人預期，不過分析師認為，雖11月客戶遞延拉貨，但預期季底集中拉貨效應再現，12月營收有望月增，且預估明年每股獲利（EPS）將進一步成長至3.6元。

分析師指出，展望合勤控第4季營運，雖然國防標案營收認列金額維持在高檔，以及進入年終企業網通採購旺季，此二業務營收成長；但因南亞電信商客戶年度拉貨高峰已過，預期5G FWA出貨將放緩；xDSL雖然在2025年第3季出貨表現佳，但CPE光進銅退是整體發展大勢，預期歐美小型電信商對銅線連網產品需求放緩下，預估第4季營收61.8億元，季減3.6%，稅後淨利3.2億元，季減41%，EPS近0.8元。

展望2026年，網路建設推動歐美電信營運商加快升級10G步調，推升OLT與ONU的換機需求；南亞進行寬頻網路基礎建設，PON、5G FWA需求持續增長，企業網通市場將逐漸轉型為MSP模式，訂閱制軟體與軟體授權營收比重將逐年提升；公司在無線通訊累積深厚技術，偵蒐雷達、無人機航控與反無人機系統皆有獨到之處，在國防自主與預算逐年提高的趨勢下，國防業務可望成為另一個成長動能，預估2026年營收285.5億元，年成長10.5%，稅後淨利14.9億元，年增91.3%，EPS成長至3.6元。

雖合勤控短期進入營運淡季，但受惠於全球寬頻網路基礎建設升級，以及多年累積無線通訊技術應用於軍工產業，在偵蒐雷達、無人機航控與反無人機系統皆有獨到技術，可望受惠軍工產業發展，加上獲利將重回成長軌道，持續看好後市營運表現。

營收 無人機

