台積電、日月光等14檔 外資「安心加碼股」將領漲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台股創歷史新高，但接近年底台股成交清淡，上周每日平均交易金額降到4,500多億元，比前一周減少10.8%，主因多數外資陸續放假，但在休假期間仍加碼台積電（2330）、日月光投控（3711）、第一金（2892）等14檔，這些「安心加碼股」有望在外資歸隊後領先轉強。

據CMoney資料統計，外資上周買超金額最多的14檔個股，依序為台積電、日月光投控、第一金、國泰金、華邦電、中信金、東元、群聯、富喬、聯電、臻鼎-KY、鴻海、緯創、富邦金。

在這14檔個股中，以電子股占九檔最多，再來是金融股占四檔，電機機械股占一檔。從買超金額來看，外資上周最愛台積電，斥資179.3億元買超12,174張；加上投信及自營商也一起進場買，推升台積電股價周五（26日）收在1,510元平歷史新高，全周上漲5.5%，打敗大盤同期間3.1%的漲幅。

