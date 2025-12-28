台股擂台Q4冠軍揭曉 高維緒季賺38%

本報台股擂台上周五結算第4季比賽成果（比賽期間為今年9月26日到今年12月26日），「平凡交易人」高維緒以報酬率38.4%奪得季冠軍，同期間台股上漲11.63%。新一季賽事同日起跑。

高維緒利用自己獨創的「直觀式波段交易密技」，擅長以突破操作與波段操作，結合基本面分析，搭配關鍵動態籌碼流向，掌握即時買賣時機，再配合自創的行情路況技巧，判斷市場的方向，彈性調整資金部位，賺機會，避風險，高維緒在2013年首次參賽就奪下季冠軍，並於2025年再次獲得季冠軍。

加權指數9月26日收25,580點，12月26日收28,556點，台股在本次比賽期間上漲11.63%，主要是受惠AI浪潮興起。

四位參賽者本季（第4季）最後一周賽事，在挑選的個股中，單周績效以群聯（8299）報酬率達18%最高，福懋科（8131）以11.7%居次，再來是高力（8996）8.9%、奇鋐（3017）4.8%。其中，高維緒單周報酬率3.57%居第一。

高維緒認為，近期台股雖震盪走高，但主流方向明確，強勢股輪動，投資人可以把握元月行情，看好被動元件、記憶體、銅箔等族群，操作上，可趁震盪時分批低接或脫離成本後加碼，增加獲利空間。