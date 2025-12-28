台股擂台Q4冠軍揭曉 高維緒季賺38%
本報台股擂台上周五結算第4季比賽成果（比賽期間為今年9月26日到今年12月26日），「平凡交易人」高維緒以報酬率38.4%奪得季冠軍，同期間台股上漲11.63%。新一季賽事同日起跑。
⭐2025總回顧
高維緒利用自己獨創的「直觀式波段交易密技」，擅長以突破操作與波段操作，結合基本面分析，搭配關鍵動態籌碼流向，掌握即時買賣時機，再配合自創的行情路況技巧，判斷市場的方向，彈性調整資金部位，賺機會，避風險，高維緒在2013年首次參賽就奪下季冠軍，並於2025年再次獲得季冠軍。
加權指數9月26日收25,580點，12月26日收28,556點，台股在本次比賽期間上漲11.63%，主要是受惠AI浪潮興起。
四位參賽者本季（第4季）最後一周賽事，在挑選的個股中，單周績效以群聯（8299）報酬率達18%最高，福懋科（8131）以11.7%居次，再來是高力（8996）8.9%、奇鋐（3017）4.8%。其中，高維緒單周報酬率3.57%居第一。
高維緒認為，近期台股雖震盪走高，但主流方向明確，強勢股輪動，投資人可以把握元月行情，看好被動元件、記憶體、銅箔等族群，操作上，可趁震盪時分批低接或脫離成本後加碼，增加獲利空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言