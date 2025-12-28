聽新聞
AI集團股市值大躍升 台積電今年來增11.3兆稱冠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
AI示意圖。圖／AI生成
AI示意圖。圖／AI生成

台股今年上演先蹲後跳的驚驚漲戲碼，加權指數26日攻上28,556點歷史高點，搭上人工智慧（AI）多頭順風車的集團股市值更是大進補，台積電（2330）飆增11.3兆元居冠，台達電集團增1.3兆元居次，台塑集團否極泰來，回升9,852億元。

⭐2025總回顧

各產業營運表現明顯分化，呈現「只有AI好、其餘都不好」局面，反映在股價及市值方面，與AI高度關聯的晶圓代工先進製程、記憶體、封裝測試、伺服器組裝代工、電源供應器、散熱、印刷電路板、光通訊等電子次族群，堪稱是今年最大贏家。

以集團股來看，統計至26日，今年來市值增加前五大，依序為台積電、台達電、台塑、鴻海、緯創資通，增額為11.3兆元、1.3兆元、9,852.6億元、5,938.7億元、4,595.6億元，除基期偏低的台塑集團明顯回神外，其餘都是近幾年熟面孔。

台積電先進製程稱霸全球，遙遙領先南韓三星、英特爾等競爭對手，拜輝達、蘋果、聯發科、博通等客戶積極下單，今年股價漲40.4%至1,510元，市值攀升至39.1兆元，加上旗下創意亦進帳1,011.7億元，集團市值飆高逾11.3兆元，蟬聯冠軍寶座。

電源大廠台達電隨AI伺服器功耗邁入百萬瓦（MW）級時代，全球供應鏈從過去模組化設計全面轉向高壓直流架構，掀起資料中心的「電力重構」浪潮，今年股價最高漲破千元，加計旗下晶睿後，集團市值大增1.3兆元。

台塑集團歷經過去幾年低潮後，今年旗下DRAM廠南亞科因AI伺服器需求龐大排擠效應，股價大漲546.1%成為盤面大飆股。

台塑集團 市值 台積電

延伸閱讀

台積電設廠效應…熊本畢業生台讀大學 搶進半導體產業

台積電熊本設廠 日媒：當地部分居民仍擔心影響地下水

無腦抱台積電（2330）帳上獲利快800萬…網卻反酸：分散風險是在分帳號？

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

相關新聞



台股今年上演先蹲後跳的驚驚漲戲碼，加權指數26日攻上28,556點歷史高點，搭上人工智慧（AI）多頭順風車的集團股市值更...

台積電、日月光等14檔 外資「安心加碼股」將領漲

台股創歷史新高，但接近年底台股成交清淡，上周每日平均交易金額降到4,500多億元，比前一周減少10.8%，主因多數外資陸...

台股擂台Q4冠軍揭曉 高維緒季賺38%

本報台股擂台上周五結算第4季比賽成果（比賽期間為今年9月26日到今年12月26日），「平凡交易人」高維緒以報酬率38.4...

距離 AI 泡沫還早？法人點名唱旺台積電等六檔半導體股

基於多數CSP雲端業務成長帶來的現金流，足以支應AI資本支出，距離泡沫破裂仍相當遙遠，法人點名，半導體投資首選仍為台積電...

央行：2022年AI應用興起 台股漲幅領先日韓

AI狂潮來襲，凸顯台灣在AI供應鏈中關鍵地位，台股氣勢如虹，屢創新高。中央銀行報告指出，自2022年AI應用興起以來，台...

台股創高市值衝破百兆 法人看好多頭續航

耶誕行情響叮噹，加權指數昨（26）日盤中攻頂28,590點，終場上漲184點收28,556點，市值93.03兆元，均創盤...

