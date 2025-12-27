快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人共同認定孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

聽新聞
0:00 / 0:00

距離 AI 泡沫還早？法人點名唱旺台積電等六檔半導體股

經濟日報／ 盧宏奇／台北即時報導
台積電。聯合報資料照
台積電。聯合報資料照

基於多數CSP雲端業務成長帶來的現金流，足以支應AI資本支出，距離泡沫破裂仍相當遙遠，法人點名，半導體投資首選仍為台積電（2330），其餘則看好旺矽（6223）、世芯-KY（3661）、信驊（5274）、中砂（1560）、華邦電（2344）等標的。

⭐2025總回顧

就晶圓代工次產業來看，大型本國投顧分析，迥異於過去幾年，AI將不再是台積電唯一成長動能，非AI應用導入N2製程後將明顯貢獻動能，預估至2026年底，N2月產能將倍增為8至10萬片，其中早期客戶多屬非AI領域。

隨多項大型AI合作案揭曉，2026至2027年來自輝達、博通的CoWoS需求上修，法人持續看好先進封裝與N2在台、美兩地積極擴產、並預期台積電將提前至少三季推動美國擴產計畫，在當地找到新土地後加碼投資。

IC設計次產業方面，由於先前缺乏布局，多數台灣IC設計廠未能跟上AI浪潮，法人認為，對非AI IC設計廠商而言，規格升級將是唯一成長動能。設計服務廠商則可受惠AI ASIC需求，預期世芯-KY明年下半年成長動能強勁，主因是今年基期偏低，且重新取得AWS Trainium專案。

封裝測試與測試介面部分，隨AI晶片設計日益複雜，帶動測試需求提升，加上輝達產品週期縮短為1.0至1.5年，法人預期封測廠可望受惠測試時間增加與CoWoS產能不足所帶來的外溢需求。另封測廠商資本支出上修，測試介面業者也將持續受惠針腳數增加及AI晶片測試時間延長。

至於半導體設備，多數一線設備供應商將受惠台積電N2擴產，法人提醒，台灣相關廠商主要集中後段製程，大多只有受惠CoWoS擴產，鑽石碟領導供應商中砂將是N2擴產主要受惠者，預估在N2製程市占率將達80%。

整體而言，多數一線設備廠商將受惠台積電2026至2027年的擴產計畫，而台灣設備廠商及相關供應鏈則隨台積電提高在地採購比例，營運水漲船高。

台積電 AI IC設計 世芯 華邦電 信驊 中砂

延伸閱讀

台股百兆里程碑 市值成長十強 AI鏈占九檔

自營商這波買超 口袋名單曝光

台股上市市值規模拚百兆 要靠台積

鴻海將打造日本製伺服器 直接要求輝達分配GPU配額生產

相關新聞

距離 AI 泡沫還早？法人點名唱旺台積電等六檔半導體股

基於多數CSP雲端業務成長帶來的現金流，足以支應AI資本支出，距離泡沫破裂仍相當遙遠，法人點名，半導體投資首選仍為台積電...

台股創新高 市值破百兆

台股昨日在台積電領漲帶動下，盤中最高達二八五九○點，終場指數上漲一八四點、收在二八五五六點，創下歷史新高，上市櫃市值正式...

內資扛住外資賣壓 助台股市值站上百兆

台股2025年「蛇來運轉」，內資挾逾4.7兆元超額儲蓄資金動能，積極參與這波人工智慧（AI）狂潮帶動的大多頭行情，力抗外...

台股百兆里程碑 市值成長十強 AI鏈占九檔

台灣股市昨（26）日樹立總市值突破百兆里程碑，最主要推升動力來自人工智慧（AI）產業崛起。今年來市值增加「Top 10」...

本周台股補漲行情發威 電器電纜股暴漲7.8％最猛

根據臺灣證券交易所統計，12月26日發行量加權股價指數收盤為28,556.02點，較上周(12月19日)的27,696....

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。