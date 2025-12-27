快訊

央行：2022年AI應用興起 台股漲幅領先日韓

中央社／ 台北27日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
AI狂潮來襲，凸顯台灣在AI供應鏈中關鍵地位，台股氣勢如虹，屢創新高。中央銀行報告指出，自2022年AI應用興起以來，台股漲幅高達120%，勝過日股103%、韓股89.8%；台灣扮演AI硬體製造體系的重要樞紐，且未來全球AI市場規模將持續擴大。

AI需求大爆發，催動台灣出口大幅成長，今年經濟成長率飆破7%，創15年最高水準。央行於報告探討AI發展趨勢對台灣經濟影響，並點出美國、台灣、日本、韓國股市均以科技股為主要成分，而自2022年AI應用興起以來，美股表現最佳，台灣緊追在後。

央行報告指出，美國那斯達克指數、台灣加權指數、日經225指數與韓股綜合指數均以科技股為主要成分，受惠AI應用興起，加上今年以來全球資金趨向寬鬆、美國關稅衝擊小於預期等因素，股市漲幅亮眼。

細看各國表現，美國那斯達克指數由2022年低點10213點升至2025年12月15日23057點，上漲125.8%，表現最佳。台灣的加權股價指數由2022年低點12666點升至2025年12月15日27867點，上漲120%，高於日經225指數的103%、韓股綜合指數的89.8%。

雖然市場浮現對於AI泡沫化的疑慮，一度讓股市陷入震盪。央行指出，2022年底ChatGPT為AI帶來新革命，加速各行各業導入AI應用，未來隨著AI深化至生活應用，由雲端擴及到使用者端，加上各國積極發展主權AI，AI市場規模仍將逐年攀升。

根據工研院產科國際所報告，隨著生成式AI快速發展，將帶動整體AI市場規模於2029年達1兆2620億美元，2024年至2029年的年複合成長率達32%，其中，生成式AI市場年複合成長率高達56%。

央行並以「AI硬體製造體系重要樞紐」形容台灣在AI供應鏈中扮演的角色，因為運行大型語言模型所需的AI晶片，須採用先進半導體製程及封裝技術以提升效能，而目前AI晶片多由台廠代工製造，且全球約9成AI伺服器由台廠組裝生產。

央行認為，AI終端應用尚未成熟，相關供應鏈營運確實存在下行風險，也成為牽動台灣經濟成長的變數，但新技術落實至生產力提升的過程，勢必歷經調整與適應過渡期，這是產業革新升級的必經之路，此外，推動科技創新所累積的實體投資，也將對未來經濟發展產生正面影響。

