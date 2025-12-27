台股躍全球八強 重要性躍進

台股昨（26）日在台積電領漲帶動下，盤中最高達28,590點，終場指數上漲184點收28,556點，雙雙創下歷史新高，上市櫃市值正式突破百兆元大關、來到100.29兆元、約3.2兆美元，改寫台股市值高峰。

據最新全球股市市值最新排名，前八大分別是美股72.59兆美元、陸股20.5兆美元、日股7.39兆美元、印度股市5.3兆美元、英國股市4.37兆美元、加拿大股市4.07兆美元，法國股市3.36兆美元，台股雖以3.2兆美元排名第八，但與法股差距僅剩咫尺，隨時有機會後來居上。

台股市值突破新台幣百兆元大關，在台股史上具有重要的意義。由於這波台股市值快速躍增，主要歸功於半導體供應鏈在全球AI熱潮中的核心地位所帶動，因此不僅凸顯台股的重要性與日俱增，更代表台股在全球股市中已快速崛起。

回顧台股市值成長史，證券交易所自1961年10月23日成立後，經過26年的努力，至1987年5月4日市值才突破1兆元新台幣，當時的時空背景正是第一次台灣經濟騰飛，「台灣錢、淹腳目」的年代。

隨著台灣經濟不斷成長，十年後、至1997年7月21日，上市櫃合計市值來到10兆元新台幣水準。當時台灣正面臨90年代的產業升級的壓力，服務業與高科技產業如半導體、資訊業等開始蓬勃發展，帶動一波股市大漲行情。

而後再歷經九年、至2006年11月21日，上市櫃總市值再翻倍來到20兆元大關。由於當時兩岸交流密切，經貿往來頻繁，加上國內重要基礎建設如雪山隧道通車、機場捷運動工興建等，帶動當年台股大漲近二成，連動市值大增。