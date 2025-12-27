台股創高市值衝破百兆 法人看好多頭續航

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
耶誕行情響叮噹，加權指數26日盤中攻頂28,590點，終場上漲184點收28,556點，市值93.03兆元。聯合報系資料照
耶誕行情響叮噹，加權指數26日盤中攻頂28,590點，終場上漲184點收28,556點，市值93.03兆元。聯合報系資料照

耶誕行情響叮噹，加權指數昨（26）日盤中攻頂28,590點，終場上漲184點收28,556點，市值93.03兆元，均創盤中、收盤指數、市值新高；櫃買指數收271.5點改寫一年半來高點，市值達7.26兆元，創新高。合計集中市場加櫃買總市值首度突破100兆元大關，達100.29兆元，締歷史新猷。

⭐2025總回顧

台股昨共創五大驚奇，除大盤指數、市值等創高外，還有權王台積電（2330）股價收在1,510元、市值39.1兆元平歷史紀錄，以及半導體指數893點則創下新高，與千金股強勢表態，穎崴、精測收盤價雙雙創新高。

台股市值里程碑、台股26日五大紀錄、各國股市市值
台股市值里程碑、台股26日五大紀錄、各國股市市值

本周四個交易日，加權指數天天上漲，周漲859點，周線由黑翻紅。昨天包括PCB、封裝測試、低軌衛星等族群表現亮眼。法人看好美股從耶誕節到明年初的元旦行情，加上台股在外資歸隊後，有助量能提升，盤勢可望延續到農曆春節的紅包行情。根據統計，集中市場去年底總市值74.17兆元，今年以來淨增18.86兆元。

外資昨天回頭買超84.1億元，由賣轉買，主要買超台積電、日月光投控、鴻勁、華新；投信則賣超52.5億元，連二賣；自營商買超65.2億元，連七買，合計659.5億元。八大公股行庫則逢高調節52.6億元。

富邦投顧董事長陳奕光列舉四大利多，看好台股這波多頭行情將續航至農曆年，指數高點可望上看29,500點至29,800點；利多原因包括Fed降息帶來資金寬鬆、台積電現貨與ADR溢價差、輝達最新併購案宣告AI正式啟動永動機行情、內資作帳及集團旺年會行情加持。

市值 台積電 台股

延伸閱讀

本周台股補漲行情發威 電器電纜股暴漲7.8％最猛

無腦抱台積電（2330）帳上獲利快800萬…網卻反酸：分散風險是在分帳號？

1月台股期指漲206點

南京晶圓廠營運無中斷風險！台積電：大陸客戶可獲全球先進製程支持

相關新聞

台股創新高 市值破百兆！衝上全球第7

台股昨日在台積電領漲帶動下，盤中最高達二八五九○點，終場指數上漲一八四點、收在二八五五六點，創下歷史新高，上市櫃市值正式...

本周台股補漲行情發威 電器電纜股暴漲7.8％最猛

根據臺灣證券交易所統計，12月26日發行量加權股價指數收盤為28,556.02點，較上周(12月19日)的27,696....

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,...

持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

台股昨（24）日持續展現多頭氣勢，雖然上市櫃收盤總市值挑戰百兆元大關及歷史收盤高點未果，市場信心依舊堅實，盤面上共有21...

台股創高市值衝破百兆 法人看好多頭續航

耶誕行情響叮噹，加權指數昨（26）日盤中攻頂28,590點，終場上漲184點收28,556點，市值93.03兆元，均創盤...

一周熱門零股／力積電、0050 交投重心

台股本周焦點在於美國經濟數據、輝達等AI巨頭併購等多空因素，行情在昨（26日）再創歷史新高，其中力積電（6770）等大型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。