台股創高市值衝破百兆 法人看好多頭續航

耶誕行情響叮噹，加權指數昨（26）日盤中攻頂28,590點，終場上漲184點收28,556點，市值93.03兆元，均創盤中、收盤指數、市值新高；櫃買指數收271.5點改寫一年半來高點，市值達7.26兆元，創新高。合計集中市場加櫃買總市值首度突破100兆元大關，達100.29兆元，締歷史新猷。

台股昨共創五大驚奇，除大盤指數、市值等創高外，還有權王台積電（2330）股價收在1,510元、市值39.1兆元平歷史紀錄，以及半導體指數893點則創下新高，與千金股強勢表態，穎崴、精測收盤價雙雙創新高。

台股市值里程碑、台股26日五大紀錄、各國股市市值

本周四個交易日，加權指數天天上漲，周漲859點，周線由黑翻紅。昨天包括PCB、封裝測試、低軌衛星等族群表現亮眼。法人看好美股從耶誕節到明年初的元旦行情，加上台股在外資歸隊後，有助量能提升，盤勢可望延續到農曆春節的紅包行情。根據統計，集中市場去年底總市值74.17兆元，今年以來淨增18.86兆元。

外資昨天回頭買超84.1億元，由賣轉買，主要買超台積電、日月光投控、鴻勁、華新；投信則賣超52.5億元，連二賣；自營商買超65.2億元，連七買，合計659.5億元。八大公股行庫則逢高調節52.6億元。

富邦投顧董事長陳奕光列舉四大利多，看好台股這波多頭行情將續航至農曆年，指數高點可望上看29,500點至29,800點；利多原因包括Fed降息帶來資金寬鬆、台積電現貨與ADR溢價差、輝達最新併購案宣告AI正式啟動永動機行情、內資作帳及集團旺年會行情加持。