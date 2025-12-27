台股上市市值規模拚百兆 要靠台積

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

上市櫃兩大市場合計市值昨（26）日突破百兆元，法人直指下一步就是集中市場市值單獨破百兆，當中權王台積電（2330）扮演關鍵角色。

台積電昨股價收在1,510元，綜觀外資圈，目前以滙豐證券喊出的目標價2,050元最高，若以此價位計算，台積電市值將跨越53.1兆元的驚人里程碑，足以帶動集中市場市值破百兆。

台積電目前占台股加權指數權重高達41.9%，對大盤影響力舉足輕重。以現行權重估算，台積電股價每波動1元，帶動加權指數變動約8點左右；在流通股數約259.3億股之下，若股價上攻至2,050元，市值將膨脹至約53.1兆元，勢必成為推升台股改寫歷史新高的關鍵引擎。

集中市場昨天市值攀升至93兆元，在其他個股市值不變的情境下，台積電市值若可由昨天的39.15兆元增加至53.1兆元，集中市場市值也將超過百兆元。

進一步觀察指數空間，台股昨收28,556點，距離3萬點大關仍有1,444點差距。以台積電權重41.9%換算推估，台積電股價至接近1,700元水準，台股加權指數便有機會正式叩關3萬點，翻新歷史篇章。

展望後市，滙豐證券亞洲科技研究部門主管李宜家看好，台積電2026、2027年每股稅後純益各13.8%、20.3%，分別至81.45元與98元，若以2026年預估本益比25倍計算，目標價2,050元，因此維持「買進」評等，長期營運動能樂觀。

