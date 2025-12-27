自營商這波買超 口袋名單曝光

美股耶誕行情助攻，台股昨（26）日盤中觸及28,590點，不僅刷新歷史高點，上市櫃合計市值更正式突破百兆元大關。

回顧自11月21日台股跌破季線並回測波段低點以來，支撐大盤收復失地並再創新高的最大功臣首推自營商，共計有台積電（2330）、台達電、南亞科等18檔個股，獲強力買超逾10億元。

據統計，自營商在此波段大舉買超788.65億元，展現比投信更加積極的作帳與護盤力道，成功抵銷外資逾1,825億元的龐大賣壓，力挺年底作帳及明年首季的紅包行情。

自營商在此段期間買超逾10億元的18檔個股，已將台股未來趨勢看好股全數揭露。

在半導體與封測領域，台積電以買超400.4億元高居榜首，穩住大盤多頭氣勢，聯發科、日月光投控與創意則分別在晶片換代與先進封裝領域展現優勢。

此外，AI伺服器與基礎設施族群也是內資重倉布局的焦點，包含台達電、鴻海、廣達、緯穎、緯創與智邦，皆在資料中心建置與高速交換器需求下受惠。