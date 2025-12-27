自營商這波買超 口袋名單曝光

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

美股耶誕行情助攻，台股昨（26）日盤中觸及28,590點，不僅刷新歷史高點，上市櫃合計市值更正式突破百兆元大關。

⭐2025總回顧

回顧自11月21日台股跌破季線並回測波段低點以來，支撐大盤收復失地並再創新高的最大功臣首推自營商，共計有台積電（2330）、台達電、南亞科等18檔個股，獲強力買超逾10億元。

據統計，自營商在此波段大舉買超788.65億元，展現比投信更加積極的作帳與護盤力道，成功抵銷外資逾1,825億元的龐大賣壓，力挺年底作帳及明年首季的紅包行情。

自營商在此段期間買超逾10億元的18檔個股，已將台股未來趨勢看好股全數揭露。

在半導體與封測領域，台積電以買超400.4億元高居榜首，穩住大盤多頭氣勢，聯發科、日月光投控與創意則分別在晶片換代與先進封裝領域展現優勢。

此外，AI伺服器與基礎設施族群也是內資重倉布局的焦點，包含台達電、鴻海、廣達、緯穎、緯創與智邦，皆在資料中心建置與高速交換器需求下受惠。

台積電 台達電 台股

延伸閱讀

今年平均賺140萬是真的？股民算完一輪：其實是在看你有沒有輸給大盤

台股元月挑戰3萬點？投信：靠AI帶動台灣供應鏈

台股創下歷史新高…現在沒有利空！直雲：就是持續做多

美股「耶誕快樂」 助攻大盤

相關新聞

台股創新高 市值破百兆

台股昨日在台積電領漲帶動下，盤中最高達二八五九○點，終場指數上漲一八四點、收在二八五五六點，創下歷史新高，上市櫃市值正式...

內資扛住外資賣壓 助台股市值站上百兆

台股2025年「蛇來運轉」，內資挾逾4.7兆元超額儲蓄資金動能，積極參與這波人工智慧（AI）狂潮帶動的大多頭行情，力抗外...

台股百兆里程碑 市值成長十強 AI鏈占九檔

台灣股市昨（26）日樹立總市值突破百兆里程碑，最主要推升動力來自人工智慧（AI）產業崛起。今年來市值增加「Top 10」...

本周台股補漲行情發威 電器電纜股暴漲7.8％最猛

根據臺灣證券交易所統計，12月26日發行量加權股價指數收盤為28,556.02點，較上周(12月19日)的27,696....

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,...

持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

台股昨（24）日持續展現多頭氣勢，雖然上市櫃收盤總市值挑戰百兆元大關及歷史收盤高點未果，市場信心依舊堅實，盤面上共有21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。