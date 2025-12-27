台股市值挑戰150兆 需要兩火種

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股在AI產業蓬勃發展中，市值正式跨越「百兆元」大關，坐穩全球前八大交易市場。站在百兆元的新起點，面對下一階段挑戰「150兆元」的宏大願景，證交所董事長林修銘、券商公會理事長陳俊宏均強調，要壯大資本市場，必須從「產業質變」與「制度基礎」兩大核心切入。

陳俊宏指出，台股亮麗成績來自基本面、資金面與政策面的共振，尤其是AI帶動的電子產業營收成長。然而，台灣近兩千家上市櫃公司中，仍存在許多規模小、成交量低且經營辛苦的企業。因此，他呼籲，應藉由行政院推動「企業併購法」修法的契機，從制度面提供誘因，鼓勵中小企業進行合併與轉型，讓台股從「多」變「強」。

陳俊宏主張應結合證交所主導的「資本市場服務團」，活化新創掛牌、轉板機制，並導入私募基金引導產業整併。唯有發揮規模經濟效益，台灣資本市場才能不只是數量多，更能以「強大」的體質引領世界，達成150兆元的長遠目標。

另外，針對法規精進，陳俊宏特別提到，目前台股千分之3的證交稅率在亞洲市場中偏高。隨著2026年起，現股當沖降稅、權證避險股票降稅及債券ETF證交稅停徵將陸續屆期，市場面臨極大的不確定性。

