內資扛住外資賣壓 助台股市值站上百兆

台股2025年「蛇來運轉」，內資挾逾4.7兆元超額儲蓄資金動能，積極參與這波人工智慧（AI）狂潮帶動的大多頭行情，力抗外資賣壓，扮演大盤締造28,556點歷史新猷，上市櫃總市值突破百兆元榮景的重要功臣。

歷經過去二年大漲超過20%，台股在20,000點以上高檔盤整數月後，今年4月遭逢美國對等關稅突發利空重擊，一度急殺至17,306點，幸賴國安基金進場、關稅效應淡化、Fed降息、AI需求未減等，上演逆轉勝戲碼。

內外資今年來動向

統計至26日止，集中市場市值由今年初的73.8兆元，攀升至93兆元、共增19.1兆元，櫃買市場市值則由年初的6.5兆元上揚至7.2兆元、增加0.7兆元，上市櫃合計市值正式衝上100兆元新里程碑，達100.3兆元水準，在全球主要股市排名第八。

雖然台股今年續漲20%以上，但觀察外資今年自集中市場大舉提款6,130億元，在櫃買市場則是買超29.16億元，整體看來是站在賣方。統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥分析，主因包括關稅、AI估值偏高疑慮，及逢高獲利入袋。

反觀豐沛內資源源不絕流入，其中，投信今年分別買超集中市場、櫃買市場各1,140億元、34億元，主要來自新募集的主動式ETF，及散戶青睞有加的高股息ETF等資金動能挹注；上市融資餘額則增加113億元。

國家隊動向來看，八大公股行庫今年來大幅加碼1,174億元，除國安基金還在場內伺機護盤外，公股銀行自營部位、含公務人員及勞工退休金在內的政府基金等，都是主要的資金後盾。

此外，龐大存股族的資金實力亦不容忽視，根據臺灣證券交易所統計，今年台股每個月定期定額投資金額，已從元月的115億元（適逢農曆過年因素）持續增加至11月的195億元，全年合計有機會挑戰2,000億元規模，具備籌碼鎖定效應。

台新投顧副總經理黃文清指出，主計總處日前預估今年超額儲蓄已達4.7兆元，明年可望一舉突破5兆元，在AI浪潮帶動企業獲利成長及台股表現亮麗的大環境下，無處去化的龐大閒置資金仍將持續挹注股市動能。