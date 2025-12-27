聽新聞
台股創新高 市值破百兆！衝上全球第7

聯合報／ 記者魏興中何佩儒／台北報導
台股市值正式邁入百兆元水準，這次市值翻倍只用了短短不到五年的時間，主要因ＡＩ產業鵲起。本報資料照片
台股市值正式邁入百兆元水準，這次市值翻倍只用了短短不到五年的時間，主要因ＡＩ產業鵲起。本報資料照片

台股昨日在台積電領漲帶動下，盤中最高達二八五九○點，終場指數上漲一八四點、收在二八五五六點，創下歷史新高，上市櫃市值正式突破百兆元大關，來到一百點二九兆元、約三點二兆美元，改寫台股市值高峰的新里程碑。

據最新全球股市市值最新排名，前八大分別是美股六十九點一三兆美元、陸股十三點一三兆美元、日股七點六九兆美元、印度股市五點二七兆美元、加拿大股市四點一九兆美元、英國股市三點八六兆美元、台股以三點二兆美元超越法國股市三點○三兆美元，位居全球第七。

台股突破百兆元新台幣市值大關，在台股史上具有重要的意義。由於這波台股市值快速躍增，主要歸功半導體供應鏈在全球人工智慧（ＡＩ）熱潮中的核心地位所帶動，不僅凸顯台股重要性與日俱增，更代表台股在全球股市快速崛起。

回顧台股市值成長史，證券交易所自一九六一年十月廿三日成立後，經過廿六年的努力，至一九八七年五月四日市值才突破一兆元新台幣、當時的時空背景正是第一次台灣經濟騰飛，「台灣錢、淹腳目」的年代。

隨著台灣經濟不斷成長，十年後、至一九九七年七月廿一日，上市櫃合計市值來到十兆元新台幣水準。當時台灣正面臨九○年代的產業升級壓力，服務業與高科技產業如半導體、資訊業等開始蓬勃發展，帶動一波股市大漲行情。

而後再歷經九年、至二○○六年十一月廿一日，上市櫃總市值再翻倍來到廿兆元大關。由於當時兩岸交流密切，經貿往來頻繁，加上國內重要基礎建設如雪山隧道通車、機場捷運動工興建等，帶動當年台股大漲近二成，連動市值大增。

十五年後的二○二一年一月五日，上市櫃總市值則突破五十兆元規模。由於自二○一八年美中對抗後，在陸台商回流，特別是二○二○年後台灣經濟受惠全球供應鏈重組，除帶動經濟成長亮眼外，更激勵台股連二年大漲逾二成，推升市值激增。

而再四年多後的二○二五年十二月廿六日，台股上市櫃總市值則正式邁入百兆元水準，這次市值翻倍只用了短短不到五年的時間，主要因ＡＩ產業鵲起，台灣供應鏈受惠ＡＩ需求暢旺，在領頭羊台積電不斷創高走揚下，順利推升總體台股市值突破百兆元規模。

台新投顧副總黃文清表示，台股總市值衝高，主要在於ＡＩ潮流方興未艾，尤其千金股大多與ＡＩ相關，ＡＩ供應鏈營收、獲利上揚走勢，有望延續到明年。

他說，隨ＡＩ趨勢未變、高權值股貢獻指數，明年下半年美國仍可能降息，資金寬鬆有助推升台股指數上看三萬三千點至三萬五千點，這也將進一步推升台股總市值持續往上攀升。

