ETN趨勢導航／元大上櫃ESG龍頭N 最猛

美科技股賣壓宣洩完畢後重啟漲勢，帶動台股本周連五日收高，集中、櫃買兩市均有表現，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以元大上櫃ESG龍頭N（020040）強勁反彈7.75%，表現最亮麗。

美國上季經濟成長數據優於預期，加上輝達（NVIDIA）等大型科技股領彈，市場情緒轉趨樂觀，美股在耶誕節前夕延續強勢表現，道瓊、標普500指數雙雙創高，台股亦步亦趨，統計集中市場單周漲859點或3.10%，櫃買市場周線漲8.86點或3.37%，兩市同步黑翻紅。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有15檔繳出正報酬，八檔打敗兩市大盤，以元大上櫃ESG龍頭N本周漲幅7.75%拔得頭籌，富邦蘋果正二N、元大上櫃ESG高息N分居二、三，單周漲幅各為6.56%、5.56%。

本周前段班主要分布於櫃買、市值型等特色，包括元大上櫃ESG成長N、兆豐半導體氣候N、統一智慧電動車N、富邦特選蘋果N、元大綠能N、富邦行動通訊N、元大特選電動車N等，單周漲幅3.2至5.2%不等。