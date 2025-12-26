一周熱門零股／力積電、0050 交投重心

台股本周焦點在於美國經濟數據、輝達等AI巨頭併購等多空因素，行情在昨（26日）再創歷史新高，其中力積電（6770）等大型電子股、元大台灣50等市值型與高股息ETF，仍為零股交投重心。

市場專家指出，輝達同意以200億美元收購Groq的資產。Groq已與輝達達成一項非獨家的技術授權協議，Groq創辦人兼執行長Jonathan Ross、公司總裁Sunny Madra及其他高階主管將加入輝達，共同推進和擴大這項授權技術應用，Groq將繼續作為一家獨立公司運營，由財務長擔任執行長，未來後續AI市場變化，將左右台股零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、力積電、台積電、華邦電、南亞科、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、鴻海、廣達，十檔標的交易量從827萬至257萬股。

法人表示，日前美國公布的11月失業率高於預期、CPI低於預期，經濟數據支持市場對聯準會明年降息2碼看法，對明年進一步降息期待升溫。此外，美光公布財報顯示AI推升記憶體晶片需求，財測優於預期激勵AI信心回穩，長線來看美國大而美法案上路與Fed政策寬鬆，仍持續看好AI發展。