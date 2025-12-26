快訊

本周台股補漲行情發威 電器電纜股暴漲7.8％最猛

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股上漲示意圖。圖／AI生成
根據臺灣證券交易所統計，12月26日發行量加權股價指數收盤為28,556.02點，較上周(12月19日)的27,696.35點上漲859.67點，漲幅約為3.1%，台灣50指數收盤為25,563.03點，較上周的24,609.69點上漲953.34點，漲幅約為3.87%，寶島股價指數收盤為31,877.97點，較上周的30,912.42點上漲965.55點，漲幅約為3.12%。

12月26日全體上市公司市場總值為新台幣93兆343.94億元，較上周(12月19日)市值90兆2,391.41億元增加2兆7,952.53億元，增幅約為3.1%。

產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲7.8%為最大，跌幅以居家生活類指數下跌3.54%為最大，未含金融類指數上漲852.74點，漲幅約為3.51%，未含電子類指數上漲6.49點，漲幅約為0.03%，未含金融電子類指數上漲54.73點，漲幅約為0.4%。

本周集中交易市場總成交金額為1兆8,188.89億元，全體上市股票成交金額為1兆6,871.68億元，股票成交量周轉率為2.38%。

成交金額前三名：第一名半導體類6,100.83億元，占全體上市股票交易金額36.16%。第二名電子零組件類2,521.99億元，占全體上市股票交易金額14.95%。第三名電腦及周邊設備類1,508.2億元，占全體上市股票交易金額8.94%。

成交量周轉率前三名產業：第一名玻璃陶瓷類7.45%、第二名半導體類6.6%、第三名電器電纜類6.33%。

累計今年年初開盤迄今共240個交易日，集中市場總成交金額為99兆5,918.45億元，市場日平均成交金額為4,149.66億元，股票成交量周轉率為114.72%，股票日平均成交量周轉率為0.48%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

股票 半導體 電纜 股價指數

