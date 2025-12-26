傳輝達暫停測試英特爾18A 大摩揭秘台積電「底氣十足」是競爭或合作？

AI浪潮推升半導體雙雄後市，摩根士丹利（大摩）證券看好輝達（NVIDIA）Blackwell與 Rubin將接棒發威，目標價上調至250美元；事實上，無論英特爾18A製程良率如何，對台積電（2330）而言與英特爾的關係更像是「合作」，目標價1,888元更添底氣。

大型語言模型（LLM）的熱潮正在重塑雲端服務供應商的資本支出，輝達兩大王牌包括Blackwell需求、以及未來Rubin領先趨勢。大摩表示，Blackwell仍是生成式AI（Gen-AI）的首選解決方案，在運算需求持續大於供給的情況下，產品供不應求態勢未解；隨需求維持強勁，加上Rubin平台可望延續輝達在效能上的領先優勢，相關盈餘仍有望上修。

整體上，大摩看好，輝達市占率將持續維持市場主導性，且現階段尚未明確看見能夠實質扭轉市場情緒的關鍵。另外，從客戶端觀察，未來12個月最大的關注焦點不在需求端，而在於供給能否跟上，尤其是能否順利取得足夠的輝達產品，當中Vera Rubin系列的交付進度，最受市場關注。

針對輝達財務預測方面，今年執行長黃仁勳在GTC大會看好，對Blackwell與Rubin平台等，接下來五季可望創造5,000億美元（逾新台幣15兆元）營收。事實上，大摩團隊與亞洲及美國多位業界人士交流、進行交叉驗證後，已對上修預測、朝該營收目標邁進感到更具信心。

大摩表示，儘管目前預估仍低於「五個季度內達成5,000億美元」的說法，但整體營運動能明顯強勁。輝達目標價已由235美元上調至250美元、評等為「優於大盤」。

值得注意的是，根據路透引述知情人士說法報導指出，近期市場熱議輝達已暫停測試以英特爾18A製程生產輝達晶片，針對相關報導，輝達未回應；英特爾發言人則說，18A製造技術「進展良好」。

反觀，台積電和英特爾是競爭還是合作？大摩大中華區半導體主管詹家鴻分析，無論英特爾18A製程良率提升進度如何，仍假設英特爾將持續把部分消費級PC CPU外包給台積電的3奈米與2奈米製程。另據晶圓代工產業調查，台積電已同意英特爾於未來CPU生產中導入14A製程。

此外，詹家鴻補充，鑑於通用伺服器CPU需求極其強勁，不排除英特爾於 2027年將部分伺服器CPU委外由台積電代工。基於此，預期英特爾對台積電的營收貢獻2026年持平，並於2027年呈現小幅成長。事實上，對於AI客戶而言，台積電生產絕大多數AI晶片的運算核心（compute die），因此台積電與其他後端代工供應商的關係，更像是合作夥伴關係，而非競爭。

過去兩年，台積電CoWoS產能的擴張與分配，一直是全球AI GPU與AI ASIC收入的重要先行指標。雖然真正的指標應以輝達客戶需求為準，但大摩觀察，全球雲端AI半導體收入預測正逐步追上台積電CoWoS所隱含的晶片出貨量，目標價維持1,888元。